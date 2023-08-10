獨／韓哥不敵「台灣妹」撒嬌！為她拒所有人　粉絲：用盡一生運氣

曹格熬過情緒崩潰！罕見吐心聲「誰沒過去」　前妻吳速玲按讚力挺

▲曹格暌違13年，再度於Legacy開唱，在社群媒體上公布演唱會資訊，前妻吳速玲也按讚相挺。（圖／Legacy提供）
▲曹格暌違13年，再度於Legacy開唱，在社群媒體上公布演唱會資訊，前妻吳速玲也按讚相挺。（圖／Legacy提供）

記者吳雨婕/綜合報導

曹格先前情緒失控，發文求救，近來情緒回穩，在大馬順利開唱後，宣布睽違13年即將在台灣舉辦演唱會，前日他在社群公布演唱會資訊，眼尖的網友發現前妻吳速玲也悄悄為貼文按讚，用行動力挺曹格，這次的巡迴演唱會將重回Legacy舞台，從「鐵漢柔情」系列啟航，他也po出自己13年前在Legacy演出的片段為即將到來的演唱會預熱，影片中他搞笑自嘲「重感冒」，聊到轉變和成長瀟灑表示：「誰沒有過去？」

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多年沒與台灣粉絲見面，他期待表示：「所有來到現場的觀眾都是最好的嘉賓！」並說道：「有人想聽我就唱，一直以來從沒改變過。」作為在華語歌壇縱橫多年的「鐵漢」，心底有著多情善感的柔情面貌，曹格表露真情：「多希望自己該鐵的時候鐵，該柔的時候柔，不過有時候，不該鐵的時候太柔，該柔的時候又太鐵。」他預告將用情感豐沛歌聲，唱出自己全部的癡情與狂野以及男人的柔情鐵血。

▲曹格重回Legacy舞台，參與鐵漢柔情系列，在台北、台中舉行「別具一格」演唱會。（圖／Legacy提供）
▲▼曹格重回Legacy舞台，參與鐵漢柔情系列演唱會，在台北、台中開唱。（圖／Legacy提供）
▲曹格重回Legacy舞台，參與鐵漢柔情系列，在台北、台中舉行「別具一格」演唱會。（圖／Legacy提供）
 
在這20多年的唱作生涯，生命也經歷跌宕起伏，曹格分享：「有些事情變了、有些事情沒有改變，最近正忙著好好生活、好好成長，把自己的喜怒哀樂都透過歌曲記錄下來。」

對於音樂創作，他也自認心境上有所變化：「這20年間，痛的更痛，舒服的更舒服。自在的更自在，不自在的，慢慢變不在了。」並表示現在除了滿足別人也開始學習滿足自己，期待在演唱會上讓粉絲們看到更加「別具一格」的曹格。曹格「別具一格」演唱會將於9月8日在Legacy台北、10月8日在Legacy台中開唱，8月11日中午12點全面開放搶票。

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