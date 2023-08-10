世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

籃球／中華女籃身體、腳步和投射皆需強化　何正峰：可去東歐取經

▲中華女籃代表隊在成都世大運繳出好成績，總教練何正峰在受訪時也在人才培育上提出建言。（圖／大專體總提供）
▲中華女籃代表隊在成都世大運繳出好成績，總教練何正峰在受訪時也在人才培育上提出建言。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖／臺北報導

中華女籃在成都世大運表現出色，一路殺進到四強，雖然最終在銅牌戰以49:56不敵芬蘭，無緣奪牌，但球隊在本屆賽會中連克歐洲球隊的表現，獲得外界肯定。不過很顯然我國和世界女籃強國相比，在球員能力和技戰術水平上都還有一段差距，如何有成效地去追趕上對手，將是未來不得不去認真面對的功課。

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這次世大運名單包括：卓敬、林蝶、彭曉彤、羅培甄、徐玉蓮、黃柔甄、羅蘋、許玟瑄、林妘樺、趙云楓、王竫婷、廖瑋晴等好手。從小組賽開始，這支球隊接連擊敗捷克、斯洛伐克、匈牙利，之後輸給中國和芬蘭，拿下第4名。中華隊隊史最佳成績為2011年的銀牌，2017年台北世大運也拿過銅牌。

今年中華女籃在亞洲盃遭遇4連敗被降級，國內響起了進行改革的呼聲，在制度層面上有賴於多方規劃，但在球員培育方面是不是有一些具體的方向能夠去努力？這次世大運女籃主帥、也是世新大學總教練何正峰在受訪時表示，身體素質以及腳步、投射，將會是加強的重點。

球員本屆世大運表現可圈可點　但身體素質的全面提升刻不容緩

「以我們球員這次的表現來講，我覺得是可圈可點。但從這次世大運的內容來看，我們和國外隊伍在身體的素質上真的落差有點大。」何正峰說世大運比賽和跟亞運及亞洲盃不太一樣，今年中華女籃進行的5場賽事中，有4場是碰到東歐球隊，也在比賽中見識到對手在身高和對抗能力上的優勢，他認為盡早讓年輕球員去適應，對於國家隊培育人才會有幫助。

何正峰建議說，若在大學有機會去培訓或移地訓練，建議要前往東歐取經，因為他認為這些國家在球場上的態度、防守的拚勁，其實和台灣有點像。「唯一比我們好的就是身材比我們高大，如果能補足這一塊，那台灣在世大運這種等級的比賽，其實是有競爭機會的。」

何正峰不斷強調身體素質的重要性，他直言練身體的幫助不僅僅是球場上的，有好的身體素質就會有好的體能儲備，有能力保持全場高水平的競爭；此外透過正確的訓練方式，也能強化體質，變得不容易受傷。他認為這一塊國內的重視度不夠，特別是在大學球隊，「刻不容緩，應該要積極做這樣的功課」。

各層級已落後日本2、30分　台灣女籃的投射和腳步要加強訓練

至於技術層面上，何正峰認為腳步的加強是必須的，「日本雖然也是亞洲球隊，但在球場上的傳導、跑動，展現出來的協調性、靈敏度都很出色。我認為（台灣）在各個層級上應該都和他們都有2、30分的落差。而腳步的提升，能夠讓球員在場上更有機動性，在攻防的應對上更收放自如。」

另一點就是投射能力，穩定度一定要有所提升，「畢竟台灣球員就是比較矮小，外線肯定是進攻的主軸，這也是我們在這一屆比賽中可以明顯看到的地方。」

▲UBA四強賽女子組 佛光大學 VS. 世新大學。世新大學教練何正峰。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲世大運女籃主帥、世新大學教練何正峰。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）

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