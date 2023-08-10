颱風釀全台5萬5千戶停電 經濟部：復電99.9％、僅剩仁愛鄉63戶
杜蘇芮與卡努颱風來襲，導致全台發生停電狀況，對此經濟部今（10）日於行政院會針對「電力水力復原情形」報告，提及截至昨日為止全台停電戶數達5萬5376戶，至今已復電99.9％、僅剩仁愛鄉63戶農業噴霧用電戶，已要求台電「路通到哪裡，電通到哪裡」；電信部分，卡努颱風造成98站，目前已修復63站，業者皆已派員前往搶修，除少數偏僻區域無訊號涵蓋外，其餘地區皆可涵蓋，經濟部也要求「路通到哪，通訊就修到哪」。
記者陳威叡／台北報導
經濟部今日於行政院會針對「電力水力復原情形」進行報告，說明颱風來襲截至昨日晚間6時，全國曾經停電戶數5萬5376戶，目前停電戶數僅剩南投縣仁愛鄉63戶，復電率達99.9％。
經濟部報告，杜蘇芮颱風來襲，全台停水部分共有3685戶、壓降1萬1976戶，已全部恢復供水。卡努颱風部分，全國曾停水戶數達820戶，也已全部恢復供水。
電信部分，杜蘇芮颱風共造成153站行動基站毀損，已全數修復，主要障礙原因為電力中斷或基站設備毀損。卡努颱風迄今造成98站行動基站毀損，已修復63站，主要障礙原因為停電與光纜遭坍方毀損。已累積出勤350人次與205輛次進行搶修，目前除少數偏僻區域無訊號涵蓋外，其餘地區皆可涵蓋。經濟部也要求業者「路通到哪，通訊就修到哪」，督導儘速修復。