陸客出籠！中國解禁團體旅遊　可赴日、美、英旅行

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當局為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，決定公布第三批恢復旅行社經營中國公民出團的國家和地區名單，並即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營到有關國家出團旅遊和「機票+酒店」業務。
第三批名單中，亞洲國家除了日本、韓國以外，還包括印度、土耳其、以色列等12地；非洲有摩洛哥、莫三比克等18地；歐洲有英國 、德國、芬蘭等27地；北美洲則是有美國、墨西哥、牙買加等8地；南美洲有秘魯、厄瓜多等6地；大洋洲還有巴布亞新幾內亞等7地。這次解禁名單共計包含了78個國家及地區。
中國文旅部強調，各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。
據日媒報導，在9日時已有消息人士稱，中國駐日本大使館向日本外務省發出書面通知，稱將解禁團體旅遊；而這是中方睽違3年半以來，重啟對日本的陸客團旅遊。在疫情爆發前的2019年，中國客訪日本高達959萬人居於首位，佔所有國際旅客的30%人數。日媒指出，雖然民眾期待解禁對提振日本經濟的效用，但在放寬邊境管制措施後、旅客增加之下，日本旅遊業人手卻一直呈現不足的狀況。
《韓聯社》報導也指出，這是中國睽違6年以來，對韓國旅遊的「完全解禁」，由於2017年3月「部署薩德」使得兩國關係交惡，中國一度祭出「限韓令」，儘管在2019年下半年陸續重啟陸客團赴韓旅遊，但又因為疫情而停擺。