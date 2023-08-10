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陸客出籠！中國解禁團體旅遊　可赴日、美、英旅行

▲中國當局宣布恢復團體旅行，最新解禁名單中包含日本及韓國。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國當局宣布恢復團體旅行，最新解禁名單中包含日本及韓國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發後，中國在2020年暫停所有出入境旅遊。儘管各國因疫情減緩，陸續解禁旅遊業，但中國仍不肯「放人」，也因此「陸客爆買」光景遲遲沒有重現。不過中國文旅部10日宣布，將恢復新一國家和地區的出境團體旅遊名單，其中包括了日本和韓國，以及英、美、德國及澳洲等國家。

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中國文化及旅遊部10日發出聲明，指出自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

當局為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，決定公布第三批恢復旅行社經營中國公民出團的國家和地區名單，並即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營到有關國家出團旅遊和「機票+酒店」業務。

第三批名單中，亞洲國家除了日本、韓國以外，還包括印度、土耳其、以色列等12地；非洲有摩洛哥、莫三比克等18地；歐洲有英國 、德國、芬蘭等27地；北美洲則是有美國、墨西哥、牙買加等8地；南美洲有秘魯、厄瓜多等6地；大洋洲還有巴布亞新幾內亞等7地。這次解禁名單共計包含了78個國家及地區。

中國文旅部強調，各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

據日媒報導，在9日時已有消息人士稱，中國駐日本大使館向日本外務省發出書面通知，稱將解禁團體旅遊；而這是中方睽違3年半以來，重啟對日本的陸客團旅遊。在疫情爆發前的2019年，中國客訪日本高達959萬人居於首位，佔所有國際旅客的30%人數。日媒指出，雖然民眾期待解禁對提振日本經濟的效用，但在放寬邊境管制措施後、旅客增加之下，日本旅遊業人手卻一直呈現不足的狀況。

《韓聯社》報導也指出，這是中國睽違6年以來，對韓國旅遊的「完全解禁」，由於2017年3月「部署薩德」使得兩國關係交惡，中國一度祭出「限韓令」，儘管在2019年下半年陸續重啟陸客團赴韓旅遊，但又因為疫情而停擺。

▲隨著中國當局解禁團體旅遊，陸客團盛況可能將再重現。（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲隨著中國當局解禁團體旅遊，陸客團盛況可能將再重現。（圖／翻攝自《韓聯社》）

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