台南清晨暴雷強降雨 抽水機全出動 黃偉哲宣布二級開設

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根據氣象局今日上午11:20統計資料，台南市安平區、南區、安南區、北區3小時累積雨量已超過100mm，達到豪雨等級，且瞬間的雨量過大，超過排水的設計標準，造成部份行政區積淹水狀況。黃偉哲市長要求本市抽水站及移動式抽水機全力啟動，如道路或地下道有積水狀況應優先封閉，並引導民眾改道。
台南市水利局表示，全市大型移動式抽水機共499台，現場已佈設492台，其餘供適度調派使用。截至今中午12時前，抽水機安平站、海東D站、青鯤鯓站、喜樹站及文賢站等31座抽水站起抽，抽水量近186.09萬噸。臺南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有強降雨情形，安南區、東區、永康區及仁德區等多處受雨影響產生積淹水情事，另，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。
水利局昨晚由水利局員工進駐水情中心守視及處置災情，持續防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，以降低劇烈降雨對本市造成的影響。由於今（10）日強降雨持續、災情擴大，臺南市災害應變中心於上午10時30分宣布提升為水災二級一階開設，市府災害防救辦公室、消防局、警察局、民政局、水利局、工務局、環保局、新聞及國際關係處等機關（單位）進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作，另請各區公所同步調升，登入ＥＭＩＣ系統填報災害應變中心開設情形。
水利局說，根據氣象資料顯示，截至10時的最大3小時雨量為安南區102毫米（達短時豪雨等級）、七股區76.5毫米，最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米，最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米，次為安南區及七股區16毫米。
市府提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。