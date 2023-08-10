蔡依林開深U嗑早餐！嬌喊「腦公洗澡嗎」 火辣畫面曝光
天后蔡依林Jolin的「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」在大陸城市起跑，8月5日則是到武漢的五環體育中心體育場開唱，近來蔡依林把品嚐當地美食拍成Vlog，並上傳官方YT頻道，與粉絲分享。在Vlog中，蔡依林身穿火辣上衣，拿著蓮蓬俏皮問「腦公，洗澡嗎？」模樣可愛俏麗。
記者吳雨婕/綜合報導
影片一開始，蔡依林身穿大U領白色緊身長袖上衣、牛仔褲，綁著可愛的髮型，先是問：「腦公，過早（大陸用語，吃早餐的意思）嗎？」拿著蓮蓬哈哈大笑的說：「腦公，洗澡嗎？」原來是蓮蓬的外型與蓮蓬頭相似，讓她忍不住有這樣可愛又逗趣的反應。
這一期的Vlog其實是介紹武漢當地美食，蔡依林面前的桌上全都是食物，讓她看傻了眼，她首先拿起熱乾麵大快朵頤，她笑說：「聽說熱乾麵一定要先吃，有一種麻醬的感覺，但這是當早餐嗎？」之後她還品嘗了麵窩、三鮮豆皮、生燙牛肉粉、鴨脖子、藕帶等，蔡依林透露最愛喝「藕湯」，滿足地說：「有幸福的感覺，我喜歡。」
蔡依林在撥開蓮蓬吃蓮子時，瞪大雙眼發出感嘆，發出「喔～」的聲音，還不忘拍攝蓮蓬的照片留念，吃飽喝足後，蔡依林表示：「我好飽喔！」說完就往沙發一躺，表示要休息一下。