開全新變頻冷氣「電費照樣貴爆了」？專家揪致命關鍵：完全沒省到

暑假日本飯店太貴？超便宜住宿推薦　北海道1500、京都1800還含稅

▲暑假交通食宿皆漲，擔心飯店太貴，就算有划算機票也不敢搶嗎？易遊網曝光近期日本新開幕的便宜飯店住宿推薦，北海道每晚含稅1500元起，京都更有2間划算飯店，每晚含稅才1800元起。（圖／易遊網提供）
▲暑假交通食宿皆漲，擔心飯店太貴，就算有划算機票也不敢搶嗎？易遊網曝光近期日本新開幕的便宜飯店住宿推薦，北海道每晚含稅1500元起，京都更有2間划算飯店，每晚含稅才1800元起。（圖／易遊網提供）

記者蕭涵云/台北報導

國人疫後出國最想去的目的地是日本，但是現今出國團費普遍比疫前漲了三成左右。加上暑假交通食宿皆漲，擔心飯店太貴，就算有划算機票也不敢搶嗎？易遊網曝光近期日本新開幕的時髦飯店，《NOWnews今日新聞》為大家精選最便宜住宿推薦！北海道竟然每晚含稅1500元起，京都更有2間划算飯店，每晚含稅才1800元起。

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適合小資族的國際連鎖商旅「Travelodge 札幌薄野酒店」，進駐北海道開設札幌薄野分館，鄰近地鐵站的優越地理位置，主打城市氛圍設計，竟然每晚含稅 1500 元起，超划算；而預計 9 月開幕的「札幌大通維亞酒店」，則以溫馨木質空間設有溫泉浴池和露天溫泉，座落在「大通公園」周邊地帶，每晚含稅也只要 2200 元起。

▲北海道「札幌大通維亞酒店」，空間設計溫潤有質感。（圖／易遊網提供）
▲北海道「札幌大通維亞酒店」，空間設計溫潤有質感。（圖／易遊網提供）
▲「札幌大通維亞酒店」配備溫泉浴池與露天溫泉，預計於9月開幕。（圖／易遊網提供）
▲「札幌大通維亞酒店」配備溫泉浴池與露天溫泉，預計於9月開幕。（圖／易遊網提供）
而古色古香的京都，也有超值住宿選擇了！泰國都喜國際集團進軍日本，開設第一間「京都 ASAI 四條旅店」，以泰式街頭餐飲文化搭配現代日式和風客房，每晚含稅 1800 元起；而距離世界遺產「二條城」步行才 5 分鐘「La'gent 酒店京都二條」，以古典文學設計風格搭配大眾湯泉，高CP值住宿每晚只要含稅 1800 元起。

▲泰日混血的「京都 ASAI 四條旅店」。（圖／易遊網提供）
▲泰日混血的「京都 ASAI 四條旅店」。（圖／易遊網提供）
▲小清新房間風格的「京都 ASAI 四條旅店」。（圖／易遊網提供）
▲小清新房間風格的「京都 ASAI 四條旅店」。（圖／易遊網提供）
時髦人士必去的東京，距離秋葉原站只要步行 3 分鐘的「秋葉原利索爾居所酒店」，以文青朋友熱愛的工業風設計，住宿價格每晚含稅 2500 元起。而民眾熟悉的「捷絲旅大阪心齋橋館」，就位在逛街勝地心齋橋商圈，配有中文服務人員搭配台日經典早餐，每晚含稅 4050 元起。

▲「La'gent 酒店京都二條」大廳開闊舒適。（圖／易遊網提供）
▲「La'gent 酒店京都二條」大廳開闊舒適。（圖／易遊網提供）
▲捷絲旅大阪心齋橋館暑期推出「關西小旅行」專案，主打三天兩夜每人每晚最低新台幣1,000元起，超划算入住雅心客房。（圖／晶華酒店提供）
▲「捷絲旅大阪心齋橋館」擁有中文服務人員，很受國人歡迎。（圖／晶華酒店提供）
而易遊網 APP 還祭出划算訂房優惠，預訂海外飯店，結帳輸入折扣碼「summer800」，單筆滿 8000 元可「現折 800 元」；選以「玉山易遊卡」付款的話，輸入折扣碼「summer1200」則可「現減 1200 元」，折扣碼領取使用期限至 8 月 29 日止，可預訂入住日期為 12 月 31 日前。

▲東京「秋葉原利索爾居所酒店」中型房設計沈穩。（圖／易遊網提供）
▲東京「秋葉原利索爾居所酒店」中型房，採工業風設計。（圖／易遊網提供）
另外，KKday則是推薦一日遊行程的熱門體驗，開賣「東京華納兄弟哈利波特影城」門票、搭配東京地下鐵24小時套票，划算售價 1553 元起，還陸續推出門票搭配往返接駁巴士的專案，小資族訂完住宿別忘了也關注票券優惠，早早把荷包省起來補貼旅費。

▲建議赴日前可先搜尋划算價格的東京哈利波特影城門票， 多少省點旅費。（圖／東京華納兄弟哈利波特影城提供）
▲建議赴日前可先搜尋划算價格的東京哈利波特影城門票， 多少省點旅費。（圖／東京華納兄弟哈利波特影城提供）

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