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陸客團再解禁日韓！開放78國「獨漏台灣」　李奇嶽：籲恢復談判

▲中國文旅部今宣布即日起恢復陸客赴美日韓等78國家團體旅遊，名單又「無台灣」。旅遊品保協會公關主委李奇嶽直言「兩岸關係不好對市場是種傷害」，呼籲「旅遊小兩會」復談。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）
▲中國文旅部今宣布即日起恢復陸客赴美日韓等78國家團體旅遊，名單又「無台灣」。旅遊品保協會公關主委李奇嶽直言「兩岸關係不好對市場是種傷害」，呼籲「旅遊小兩會」復談。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）

記者蕭涵云/綜合報導

中國文旅部今（10）日宣布，即日起恢復陸客赴美、日、韓等78國家團體旅遊，名單又「無台灣」，仍未開放陸客來台旅遊。對此，旅遊品保協會公關主委李奇嶽受《NOWnews今日新聞》電訪，表示「當然希望兩岸觀光旅遊朝向正常化開放」，直言「兩岸關係就是不好，對我們市場也是一種傷害」，透露現在台灣這邊也還不能組團到大陸，當然被認為「你台灣不開放，我們怎麼開放呢？」他呼籲「旅遊小兩會」復談，盼能不涉及政治問題，積極溝通交流。

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中國文旅部今年2月已恢復首批泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等20國之出境跟團遊；又於3月再開放第二批法國、義大利、西班牙等40國。根據其公告，本月10日起，將恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票及酒店」業務，包括美國、日本、韓國、英國、德國、澳洲等共計78國。但名單內又「無台灣」，仍然未開放陸客來台旅遊。

▲日本入境鬆綁！即起入境免三劑疫苗證明，沒有施打過疫苗、或過去打高端疫苗的國人們，都可到日本旅遊了。桃園機場公布2023年客運量已突破千萬人次，直擊出國人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲疫後國門重啟迎觀光潮，仍未見陸客開放來台旅遊。（圖／記者蕭涵云攝）
對此，旅遊品保協會公關主委李奇嶽受《NOWnews今日新聞》電訪，表示「當然希望兩岸觀光旅遊朝向正常化開放」，直言「兩岸關係就是不好，對我們市場也是一種傷害」。他透露目前兩岸旅行業聯誼會於疫情三年後，也已首度恢復交流，由旅遊品保協會理事長張永成帶隊，與中華民國旅行商業公會全國聯合會理事長蕭博仁及台灣300多名相關旅行人士，目前正在安徽合肥與大陸方代表400多人聚會。

▲李奇嶽向《NOWnews今日新聞》表示，不少產業仍處於疫情海嘯的第一排，應該要持續提供實質受創產業幫助政策，紓困、振興雙軌。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》電訪，呼籲「旅遊小兩會」復談，盼能不涉及政治問題，積極溝通交流。（圖／記者王嘉鴻攝）
李奇嶽認為，目前僅有台灣到中國自由行可以自己買機票，其他像是大陸團體旅客來台、甚至台灣這邊也還不能組團到中國，當然被認為「你台灣不開放，我們怎麼開放呢？」建議雙方還是要洽談、協商。他呼籲「旅遊小兩會」復談，盼能不涉及政治問題，積極溝通交流。


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