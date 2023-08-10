陸客團再解禁日韓！開放78國「獨漏台灣」 李奇嶽：籲恢復談判
中國文旅部今（10）日宣布，即日起恢復陸客赴美、日、韓等78國家團體旅遊，名單又「無台灣」，仍未開放陸客來台旅遊。對此，旅遊品保協會公關主委李奇嶽受《NOWnews今日新聞》電訪，表示「當然希望兩岸觀光旅遊朝向正常化開放」，直言「兩岸關係就是不好，對我們市場也是一種傷害」，透露現在台灣這邊也還不能組團到大陸，當然被認為「你台灣不開放，我們怎麼開放呢？」他呼籲「旅遊小兩會」復談，盼能不涉及政治問題，積極溝通交流。
記者蕭涵云/綜合報導
中國文旅部今年2月已恢復首批泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等20國之出境跟團遊；又於3月再開放第二批法國、義大利、西班牙等40國。根據其公告，本月10日起，將恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票及酒店」業務，包括美國、日本、韓國、英國、德國、澳洲等共計78國。但名單內又「無台灣」，仍然未開放陸客來台旅遊。
對此，旅遊品保協會公關主委李奇嶽受《NOWnews今日新聞》電訪，表示「當然希望兩岸觀光旅遊朝向正常化開放」，直言「兩岸關係就是不好，對我們市場也是一種傷害」。他透露目前兩岸旅行業聯誼會於疫情三年後，也已首度恢復交流，由旅遊品保協會理事長張永成帶隊，與中華民國旅行商業公會全國聯合會理事長蕭博仁及台灣300多名相關旅行人士，目前正在安徽合肥與大陸方代表400多人聚會。
李奇嶽認為，目前僅有台灣到中國自由行可以自己買機票，其他像是大陸團體旅客來台、甚至台灣這邊也還不能組團到中國，當然被認為「你台灣不開放，我們怎麼開放呢？」建議雙方還是要洽談、協商。他呼籲「旅遊小兩會」復談，盼能不涉及政治問題，積極溝通交流。