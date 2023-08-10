阿喜「廢棄房吹直笛」錄影聽見奇怪聲響！同場女星收工出車禍
藝人余皓然、哈孝遠、舒子晨、阿喜及KOL Joy、小孟老師日前上由于美人、沈玉琳主持的《我就問 你正常嗎？》討論「阿飄專屬月別『鐵齒』禁忌百百種 寧可信其有？」的話題，藝人們在節目上分享親身遭遇到的恐怖經歷，阿喜表示曾被要求在廢棄房舍吹奏直笛，豈料屋內卻突然傳來奇怪聲響，她的搭檔更在收工後發生車禍，她回到家以後更驚見全身佈滿如鞋印般的不明瘀青。
記者郭佩蓉/綜合報導
阿喜在節目中分享恐怖經歷，她表示曾經錄製靈異節目特別企劃，被要求在廢棄房舍吹奏直笛，她與另一位女藝人正在吹鐵達尼號主題曲，屋內卻突然傳來奇怪聲響，嚇得兩人放聲尖叫拔腿就跑！然而事情還沒完，她的搭檔就在收工後發生車禍，更離奇的是，當她回到家，驚見全身佈滿如鞋印般的不明瘀青。事後回想起來，她慶幸有隨身攜帶護身符，似乎在冥冥中得到保護，而原本拍攝的畫面因為場面太混亂，最終也無法使用。
阿喜同時分享她的避邪小物，是將生辰八字寫在佛卡草人上，就等同是自己的分身，只要到磁場較陰的場所，回家前就先化掉或放水流，據說能防止髒東西跟進家門。聽到這樣的說法，身穿道士服的沈玉琳打趣拿起草人比劃，並大開玩笑：「如果把草人丟在無尊那邊，他也會有感覺嗎？」逗得阿喜臉紅語塞。
另外，節目還聊到農曆七月民俗月，晚上盡量不要拍照的民間禁忌。民俗專家小孟老師解釋，因為基地台及大型電子產品輻射、電磁波都較強，相對容易吸收異度空間的能量。此時沈玉琳意外發現，提示大字報腳本的電視機居然無故斷訊，嚇得眾人面面相覷不知所措！本集將於今（10）日晚間9點播出，敬請鎖定東森超視33頻道每週一至週五晚間9點《我就問 你正常嗎？》。