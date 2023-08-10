Jisoo才認愛！安普賢竟遭爆「耍大牌」 當事人還原真相：不像話
南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo日前和男演員安普賢被爆熱戀中，隨後所屬經紀公司YG娛樂也火速發表聲明認愛。沒想到，在戀情爆出後，安普賢卻被挖出在片場「耍大牌」，讓女工作人員拿劇本伺候的黑歷史，事件延燒幾日後，該名工作人員看不下去出面闢謠，親自還原當時事發經過，並大讚安普賢是一名非常善良的演員，總是為片場帶來正能量。
記者賴禹妡/綜合報導
綜合韓媒報導，在Jisoo和安普賢的緋聞爆出後，男方討論度瞬間飆高，隨後竟被爆出，安普賢在拍攝韓劇《柔美的細胞小將》時，一名女性工作人員疑似在一旁騰空拿著劇本，給雙手空空的安普賢閱覽，畫面曝光後，讓不少網友認為他在耍大牌。
不過，在事件延燒幾日後，該名女工作人員親自出面替安普賢闢謠，她透露自己是造型師，因為劇組時常出現行程更動，當時她正拿著變動的行程在向安普賢說明，並一邊用手機確認修改後的內容，一邊看著劇本解釋。
該名女造型師強調，在《柔美的細胞小將》劇組工作期間，和安普賢的合作過程都非常愉快，不理解為何該畫面會被解讀成她拿著劇本在伺候安普賢，「真的非常不像話」。她也表示，安普賢是一個非常善良的人，當片場出現狀況時，他總是一起幫忙想辦法解決，也很細心照顧到每一個細節，對所有工作人員而言，是為拍攝現場帶來正能量的演員。