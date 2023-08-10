紅崴觀光工廠公益半馬嘉年華11/18健康開跑

紅崴科技睽違兩年，將於11/18再次舉辦「台江迺庄歡喜鬥陣走！2023府城-紅崴觀光工廠公益半程馬拉松」，規劃有5公里樂活組、10公里健康組以及21公里挑戰組，並邀請「中華民國身障自行車運動發展協會」的身障奧運手搖車好手擔任賽事前導車，以響應公益。
記者張振興/綜合報導
紅崴科技集團執行副總謝銘家擔任本次路跑活動召集人，穿上今年獨家設計的MIT吸濕排汗紀念T恤，並表示活動中特別安排草地音樂會、觀光工廠闖關遊戲、在地特色餐車與街頭表演等，還有在地小小演奏家以及小朋友最期待的YOYO家族來到現場表演。
創辦人謝進興表示，本次活動適逢紅崴科技觀光工廠10週年慶，我們一直在推廣養生保健之道不遺餘力，希望透過本次活動，宣傳紅崴的健康理念。活動當天準備多項價值萬元以上的摸彩禮品，其中包括紅崴科技暢銷熱賣的信息能石墨烯足弓矯正器鞋組、信息能石墨烯濾水壺組、 旅美日本球星大谷翔平的球衣、國際名牌精品、紅崴優質獨家信息能產品等多項好禮。
台江迺庄歡喜鬥陣走！2023府城-紅崴觀光工廠公益半程馬拉松於8月底開始可於依貝特報名網上報名，至9月15日(五)或額滿為止。報名分為「超值組」與「豪華組」，豪華組特別贈送曾榮獲2021台灣精品獎，能夠促進循環的LiZi亮子紗信息能多功能科技袖套、GoodARCH活力能量船型襪以及特別殖入紅崴獨家信息能科技的GoodARCH複方精油滾珠瓶等總價值超過7000元以上的活動贈品！不管是超值組或是豪華組，皆贈送相對的摸彩券，若報名豪華組21K更高達6張，不限獲獎次數。