中華職棒／林子偉買斷金由誰支付？台鋼雄鷹透露無現金差價
中華職棒樂天桃猿和台鋼雄鷹今（10）日進行球員交易案，除了三位球員王溢正、藍寅倫、翁瑋均外，還有日職日本火腿隊的王柏融的合約轉讓，台鋼領隊劉東洋表示，目前已與林子偉簽約，並在15日生效，但能否下場還是未知數，目前是以台鋼球員身分以交易到樂天，至於細節部分還要確認，這方面尊重樂天球團，由他們發布。
記者吳政紘/桃園報導
根據中職規章記載，台鋼需要先跟林子偉交涉立約，因此台鋼先跟所屬的獨立聯盟馬里蘭藍蟹隊交涉，並且支付買斷金，之後跟他簽約後，並且跟樂天球團交易。
樂天球團部分，雖然還有一些小細節如：交通、住宿等，但大致上已經完成程序，樂天部分，預計15日就會讓林子偉報到，同時，台鋼也會承接三名球員合約，其中王溢正還有2年教練約，台鋼預期他可以成為球員的「心靈導師」。
藍寅倫、翁瑋均算是當打之年球員，都是即戰力選手，樂天球團領隊浦韋青也表示：「為了延續球員的生涯，這也是必須要做出的決定。」
根據中職規章，林子偉跟這三位球員王溢正、翁瑋均、藍寅倫算是1換3，王柏融的契約權算是轉讓，而王柏融的合約需要另外新談，不是過去猿隊跟他簽的舊約。此外，台鋼球團說明，關於有媒體報導指出，此次林子偉交易案，台鋼另外有支付現金給樂天，添補薪資差額，澄清絕無此事。