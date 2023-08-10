最強男優清水健現蹤台灣！公開拍成人片最慘遭遇「真的會受不了」
日本AV男優清水健擁有「最強男優」、「AV天王」等封號，在全球各地都有許多粉絲。而近日清水健帶著家人來到台灣觀光，知名YouTuber三原慧悟邀請他們一起到饒河夜市品嚐在地小吃，清水健不僅在影片中透露AV產業幕後祕辛，更大啖雞排、芒果冰、臭豆腐等經典台灣美食，直呼讓他印象最深刻的夜市小吃就是臭豆腐。
記者賴禹妡/綜合報導
三原昨（9）日在YouTube頻道上傳新影片，他與JUN醬邀請來台灣觀光的清水健一家人，一起逛饒河夜市品嚐美食。只見清水健享用了西瓜汁、地瓜球、雞排、芒果冰及臭豆腐等經典台灣小吃，他對芒果冰及雞排讚不絕口，吃到臭豆腐時卻露出痛苦的神情。
至於清水健對台灣夜市有什麼深刻印象？他表示原本中途覺得芒果冰超好吃，但最後口腔卻只剩臭豆腐的味道，就連和粉絲合照都不敢張口，讓在場人全笑翻。清水健也透露AV產業幕後祕辛，他直言拍片最辛苦的地方，並不是在極冷或極熱等奇怪的地方工作，而是對方完全讓他生理上受不了，或和討厭的人合作，畢竟私底下沒有人會想和不喜歡的人過於親近，「但因爲是工作，所以情況不允許推辭」。
影片曝光後，清水健在影片中活潑的模樣，讓許多網友留言笑喊，「清水健真的很幽默欸，不愧是我們所有男人的偶像」、「好喜歡這一集的清水健喔，讓我看到演員的常民生活樣貌，他也是一個很體貼的爸爸跟丈夫」、「真心覺得清水健好幽默」、「清水健就是帥，真男人」、「很喜歡清水健的個性，聊天很放得開」、「拜託多訪問清水健先生，我好喜歡他，太好笑了」。