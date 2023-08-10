小祿化妝被嫌「很不man」高EQ回應！他放閃女友：太粗魯會被制止
劉祿存（小祿）從《模范棒棒堂》節目出道，隨後組成偶像男團「Choc7」超克7，近年來受到許多廠商喜愛，收到不少時尚活動及主持工作邀約，也不時在綜藝節目看到他的身影。擁有一副好歌喉的他，最近晉升為駐唱歌手，從今年2月開始便在「隱世餐酒館」駐唱，會有這樣的機緣，竟是因為「一場夢」；此外，他表示很多人覺得男生化妝很不man，但他認為不管男女，保養或愛美都是很棒的事情，更甜蜜放閃，透露與女友回到家會一起卸妝，「步驟如果太粗魯還會被她阻止」。
記者郭佩蓉/綜合報導
劉祿存表示：「有一天我夢見卓義峯在這家餐廳唱歌，夢中我還問他有沒有機會也可以來這裡唱歌，醒來後感覺是老天希望我這麼做，便真的鼓起勇氣把所作的夢告訴卓義峯，沒想到因此得到這個機會，真的很開心。」
先前劉祿存上小S主持的節目《小姐不熙娣》，大方分享自己會化妝的技能，播出後在網路上引發熱烈討論，他笑說：「滿意外大家對男生化妝、男生愛美這件事情，好像還是略顯驚訝，我覺得現在是滿普遍的，當然我們因為工作性質的關係，比較需要這一塊。」他透露，學化妝是從沒有經紀公司時期，因為有些活動要自己接，並且自己打理自己，才開始接觸，但初期上網自學，在還是門外漢的狀況下，亂買一些彩妝品，走了不少冤枉路，「真正開始上手進步，是跟現在女友在一起之後，等於她成為我的美妝小老師，會跟我講整個化妝步驟」。
劉祿存表示，很多人會認為男生化妝很不man，他說：「開始我也會覺得這樣，但因為在很多場合跟狀態都需要自己化妝，就覺得其實多學一項技能沒什麼不好，不管男女保養或愛美都是一件很棒的事情，對我自己的工作也是禮貌與尊重。」現在除了自己女朋友，他還會看一些美妝老師在YouTube教的男生化妝技巧。他甜蜜透露，很多化妝知識手法都是女朋友教的，也常帶著他添購化妝品，「我們回到家會一起卸妝，步驟如果太粗魯還會被她阻止。」