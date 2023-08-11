14家金控7月獲利比一比！國泰金超車單月稱王　富邦金拿下雙冠王

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富邦金今年7月自結合併稅後淨利125.26億元，累計前7月合併稅後淨利554.49億元，已突破去年全年稅後淨利，累計EPS為4.19元，其中子公司台北富邦銀行累計前7月稅後淨利也創下歷年同期新高、單7月稅後淨利亦是歷年同期次高；富邦證券單7月、累計前7月稅後淨利皆為歷年同期次高紀錄；富邦產險則自今年4月起已連續4個月獲利。
富邦人壽今年7月稅後淨利83.67億元，累計前7月稅後淨利346.66億元，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益，7月台股維持高檔，帶動評價未實現餘額提升。在債市方面，美國聯準會7月再次升息1碼，以因應未來經濟發展的不確定性，不過，7月債市利率的波動對於公司淨值未造成重大影響，目前富邦人壽以維持適度現金水位，兼顧流動性與整體收益，彈性因應後續市況變化為主要策略。
此外，由於7月在美元兌新台幣升值0.95% 帶動下，貢獻富邦人壽當月匯兌利益，7月底外匯準備金餘額近300億，高於法定累積上限，有助於吸收匯率波動，而7月底資本水準維持良好，RBC超過300%，淨值比率高於9%。
國泰金7月稅後淨利160.8億元，拿下單月金控獲利王，累計稅後淨利489.8億元，年減幅縮小至5.24%，累計EPS為3.06元，其中國泰金及其子公司國泰人壽、國泰世華銀行7月獲利皆創同期歷史新高；國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利亦創歷史新高。其中國泰人壽受惠於利息收入雙位數成長，加上股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，7月稅後賺127.7億元，累計稅後純益257.9億元，外匯價格變動準備金累計餘額仍超過420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性，而7月淨值比逾7.5%，RBC也遠高於法令要求。
中信金7月自結盈餘稅後盈餘76.13億元，累計前7月合併稅後盈餘364.26億元，年增快18%，EPS為1.87元。中信金表示，7月銀行及保險雙引擎表現亮眼，稅後獲利穩健，中信銀因存放款業務動能持續成長，淨利息收入增加，同時手續費收入在信用卡及財富管理業務帶動下有所成長，惟放款成長依規定需提列較多備抵，單月稅後獲利31.88億元；另一子公司台灣人壽保險公司受惠於美元升值與股利收入挹注，單月稅後獲利達44.53億元。
此外，中信金也提到，與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，銀行稅後獲利成長25%；保險業務受到去年初處分利得基期較高及今年度避險成本上升影響，獲利則較去年同期衰退。
兆豐金自結7月稅後盈餘33.24億元，年減約13%，主要4家子公司僅兆豐證券受惠近期國內證券交易市場熱度增加，7月獲利4.5億，年成長202.01%，但核心子公司兆豐銀行單月稅後盈餘25.26億元，年減22.42%，不過，兆豐金累積今年前7月稅後盈餘220.91億元，年成長87.42%，累計EPS為 1.58元。
元大金自結7月稅後盈餘41.27億元，創下歷史單月獲利次高，累計前7月稅後盈餘190.97億元，年增近35%，累計EPS為1.53元，其中子公司元大證券受惠台股日均量增加、市占率提高，單月稅後賺16.02鎮億元，元大人壽更在匯兌利益及股息收入挹注，7月稅後獲利月成長68.6%，來到14.5億元。
第一金自結7月稅後盈餘 27.15億元，創下歷史單月新高，月成長超過1成，累計前7月累計稅後盈餘158.73億元，年成長25.8%，累計EPS有1.2元，其中第一銀行因金融交易利得、股利入帳，加上較高的呆帳回收抵銷毛提存，單月獲利來到26.71億元，月成長逾3成，而第一金人壽7月也賺1.76億元，月成長36.2%，倒是第一金證券7月因評價損益略低，單月獲利減少為1.21億元，月減4成，但累計稅後獲利7.84億元，年成長198.8%。
玉山金自結7月稅後賺17.24億元，雖然較去年同期減少37.99%，但單月獲利與6月維持橫平水準，而累計前7月稅後賺122.71億元，年增24.29%，累計EPS為0.84元，其中子公司玉山銀行累計稅後賺超過百億元、達109.4億元，年成長20.67%，玉山證券稅後賺7.7億元，亦年成長16.3%，玉山創投稅後獲利8.1億元，年成長更達144.60%。
至於台新金自結7月稅後獲利21.4億元，月成長4成，年增率達177.9%，推升累計稅後純益突破百億元，來到110億元，創歷史同期次高，年成長亦達110%，累計EPS也來到0.83元，其中子公司台新銀行7月稅後盈餘16.6億元，年成長151.5%，更創歷年單月次高，累積稅後盈餘96.1億元，年成長43%，也改寫歷史同期最高。台新金強調，台新銀核心業務獲利動能持續穩定，資產品質維持穩健，截至 7 月底逾放比0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1112.58%。
開發金7月自結稅後獲利37.02億元，今年前7月累計稅後獲利達138.03億元，年減幅度縮減至17.8%，累計EPS為0.82元。開發金表示，月份台股表現延續多頭走勢，加上股息進帳挹注，推升子公司營獲利動能，其中中國人壽受惠於股利收入進帳，同時美元兌新台幣升值有助降低避險成本，7月份稅後獲利達27.06億元，累計前7月稅後淨利達76.32億元；凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營、資本市場、衍商交易等業務皆有獲利貢獻，7月份稅後獲利11.34億元，累計前7月稅後獲利達48.28億元，年成長逾120%。
至於凱基銀行各項業務表現維持穩健，利息及手續費收入核心收益推升獲利，7月份稅後獲利4.28億元，累計前7月累計稅後獲利為34.38億元；中華開發資本7月份稅後獲利0.14億元，前7月累計稅後獲利16.04億元。
另外，新光金也已連2個月賺錢，也讓累計虧損大幅縮減，前7月稅後虧損縮小剩下6.44億元，ESP虧損0.05元，市場預期若無意外，8月就可望看到累計獲利轉虧為盈。若就子公司表現來看，新光人壽7月稅後獲利44.37億元貢獻最多，若跟去年同月大幅成長超過6倍，但累計虧損仍有67.5億元。