艾怡良才鬧頒獎烏龍又遇衰事！表演無預警取消 主辦單位被炮轟
女星艾怡良上個月才在金曲獎頒獎時鬧出烏龍爭議，沒想到她接連遇到衰事，原本預計今（10）日及12日和歌手孫盛希要在廣州、深圳演出，卻在表演前2天無預警被取消，主辦單位「膠囊娛樂」發聲明表示：「因銀行單方面操作失誤，導致資金未能如約到帳。」引來眾多歌迷不滿，也讓艾怡良經紀人傻眼直言：「2023還有這種事，我也是不敢相信！」
記者賴禹妡/綜合報導
艾怡良及孫盛希今日及12日原本要分別在廣州、深圳舉行live house演出，沒想到主辦單位「膠囊娛樂」卻在8日發出聲明，表示因為銀行單方面操作失誤，導致資金未能如期入帳，演出暫時延期，也將會一一向歌迷退票。
對此，艾怡良經紀人左光平面對演出無預警遭到取消，在IG發限動傻眼直呼：「2023還有這種事，我也是不敢相信！」艾怡良則難過地發文對粉絲喊話：「最捨不得買了票期待見面的你們，我會請公司再努力安排，真的希望能好好見到大家，辛苦每位朋友了。」
然而不少歌迷為了朝聖表演，早已訂好車票、住宿，卻在前2天臨時被通知取消，心情氣憤難平。還有人發現，「膠囊娛樂」短短1個月內就取消或延期了4場演出，根本就是慣犯，忍不住留言炮轟，「取消好多次了，拿錢吃利息呢」、「破理由啊，真當沒人在銀行上班了，糊弄誰啊」、「南京飛廣州的機票酒店全都訂好了，我真的有點崩潰了」、「已經坐上去廣州的高鐵上的我原地爆炸」。