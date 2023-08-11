解密附中潮1／高中改隸併入大學　真是助攻還是被吃豆腐？

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近10年來，台灣教育界出現高中改隸大學「附中潮」，《NOWnews今日新聞》爬梳資料後發現，這些附中多集中在六都，而啟動討論的時間恰恰都落在2010年五都升格（除台北市）、教育部定調六都高中職要在2012年8月全面改制市立之後。
國立中壢高中是在2011年起討論改隸國立中央大學，國立大里高中、台中高農2012年討論改隸國立中興大學；2013年則有國立台南高工、國立桃園農工、國立花蓮高中等討論改隸國立大學。
據了解，這一波改隸大潮源於十二年國教的推動，教育部認為國教屬於地方管轄，因此定調將國立高中職改制市立，但改制後就得由地方負擔經費，自然遭受強烈反對，許多直轄市反映，在未爭取到足夠經費前，不會貿然接受改隸。
全國教師工會總聯合會高中職委員會主委林金財接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，新北市在2013年開了第一槍，將市內國、私立高中職校管轄權，由中央改隸為新北市政府，再來是台中市於2017年、桃園市於2018年完成改隸，台南市、高雄市財力為六都之末，至今都不想承接市內國立高中職，而教育部目前持被動立場，唯有直轄市願意接收，才會處理移撥事宜。
高中職為何不想被地方收回？大學端圖什麼？
教育部國教署前署長、台北市立大學名譽教授吳清山透露，改隸看似只是改名，影響不大，實則在經費和教師員額等都會變動，許多高中職擔憂直轄市財政不若中央好，改隸直轄市後，不僅經費、員額變少，還管得多，畢竟教育部「天高皇帝遠」，改隸直轄市後，高中校長還得去市議會備詢，對於官員、民代干預校務，不勝其擾，因此紛紛在直轄市要收回納管前，「未雨綢繆」找好下家，以維持國立身分，還能獲得大學端的額外財源與資源。
此外，他還提到最主要目的就是校地得以延伸，像教育部、經濟部近年來補助大專校院及技術型高中更新教學設備，許多大學因為空間不足、無法放置大型機具，就會想放置在附中；另外就是想把影響力延伸到高中端，趁早綁定優秀學生，成為未來生源，並讓大學端的教育學院、師培體系學生有地方實習。
少子化、108課綱上路 加快改隸速度
少子化海嘯襲來，大學、高中招生皆面臨挑戰，不少大專校院以落實社會責任、人才培育向下扎根、提升兩校競爭力為由，積極爭取併下高中職；而高中職也想要提升位階與排名，再加上108課綱上路後，高中端被要求開設多元選修與特色課程，許多高中職看中大學會挹注經費、資源、師資、協助開課等，而自願改隸大學。
教育部為了推廣海洋教育、培育人才，促成基隆海事2020年起改隸為「國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校」（海大附中）， 並辦理由高職接軌大學的海洋人才培育專班，除按108課綱規定開設部定課程，另開設「海洋科學導論」與「海洋工程科技導論」校訂必修。
改隸附中不理想 排名未變、被吃豆腐
大學與高中職結親，最大的意義就是發揮一加一大於二的「綜效」，檢視幾所改隸學校後發現，中壢高中改隸後的招生排名並無變動，在公立學校排名仍維持第2名，國立大里高中在2014年2月改隸為國立中興大學附屬高中，雖獲得經費補助與師資，但招生排名仍維持第3志願。
除了排名之外，吳清山說，大學與高中職結親，其實是大學方比較佔優勢，畢竟隸屬後的主控權在大學端，若沒有喬好，高中職容易被「吃豆腐」。教育部在2005年發布國立高中改隸國立大學附屬學校相關要點，提到教育部審查時會評估改隸目的、教育實習、地理環境、資源共享、學校類型、經費編列、是否與教職員工生及校友等建立共識，以確保改隸有可行性、必要性且雙方互惠。
但是，彰師大附工屬於早期、在1984年就改隸的學校，當時的法規保障不足，就曾發生過問題，一名教師指出，改隸後只是名字改變，附工一點好處也沒有，不僅沒有獲得經費，師生還不能使用彰師大資源，連圖書館都進不去，但彰師大隨時都可以來借教室，「有被吃豆腐的感覺」，所以教師曾在2009年抗議要脫離，之後彰師大才釋出善意、共享資源，現在不但能使用彰師大圖書館、游泳池等硬體設備，師培生也會進來附工協助英語教學，「算是走過一段磨合期」。
強強聯手 高中獲得更多經費與資源
改隸要點修正幾次後，規定國立大學「得」補助附中每年經常門經費5%，若一所高中每年經常門經費為1億元，變成附中後，大學要額外補助500萬元，該規定在2022年修正為「應」，代表自此後改隸的附中，除了教育部補助外，一定能拿到大學端的經費，這對高中職來說極具保障與吸引力。
北科附工代理校長莊士鋒說，雖然2016年改隸時未強制規定大學端挹注經費，但北科大當時即承諾每年補助附工300萬元經費，提升學校軟硬體設備、辦理招生宣導、提升學生學習成效等，皆有顯著的成果。
另外，現行規定的5%僅為原則，大學端也能給更多，像成大就願意給予成大附屬南工超過5%補助，每年挹注2500萬元經費，其中500萬元用於獎學金及校務發展，2000萬元協助更新教學設備、發展產學合作、教務發展等。
近10年改隸的學校，也在相關要點保障下，獲得更多大學端的資源。像是北科附工改隸7年，兩校互動密切，北科大在附工設有管理學院資訊與財金管理EMBA專班，提供桃園地區學生就近取得碩士學位，北科附工亦協助北科大五專部智慧自動化工程科學生基礎實習課程，提供實習場域及師資。112學年起成大附屬南工的學生可修習成大開設的「模組化課程」；成大也會協助成大附屬南工設立「實驗教育班」，將以「程式設計暨晶片開發應用」為主，支援師資、課程規劃；兩校教師也將分工合作申請研究計畫，共同發表研究論文，甚至與企業產學合作，發揮綜效。