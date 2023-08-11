解密附中潮2／拒當「陽交附女」！竹女改隸吵什麼　懶人包一次看

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媒體於7月7日報導陽明交通大學、清華大學，近來分別找上新竹女中、新竹高中洽談，爭取將兩校改隸為附屬中學。
新竹女中證實於6月30日召開校務會議提案討論通過，同意辦理後續改隸程序。新竹高中則說，目前校內對於「改隸」的議題，僅止於討論，尚未有進程安排。
7月24日傳出陽明交大啟動工作小組、改隸校名曝光
媒體於7月24日報導，陽明交大啟動「新竹女中改隸陽明交大附設中學」21人工作小組，將開會擬定「合作備忘錄」及「可行性、必要性、效益評估報告」，而新竹女中改隸陽明交大後的校名，考量新竹女中明年將慶百年，會保留新竹女中原校名，暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」。
竹中校友發聲反對
新竹女中校友、新竹市議員廖子齊表示，新竹女中明年就是百年校慶，校方卻送出「滅校」大禮；新竹女中校友會成員的新竹市前市議員李妍慧說，若變成陽明交大附設女中，恐怕沒有第二個一百年，看不出竹女改隸後，有什麼明顯的好處跟優勢，改隸於特定大學之下，反而喪失獨立性，增加排他性。
7月28日上午校友發起拒當「陽交附女」連署
廖子齊等9位校友於7月28日，發起拒當「陽交附女」連署，不滿竹女改隸過程未知會竹女全體學生會與全體校友會，更沒有就竹女改隸陽交大之必要性、可行性作詳盡的分析與說明，反對改隸的黑箱流程，並成立臉書粉專，關注合併進度。
7月28日晚間陽明交大、新竹女中發聲明致歉
陽明交大和新竹女中7月28日晚間發表聲明，強調改隸還在初步討論階段，造成社會紛擾向大眾致歉，初步的校務會議中已包含校友代表、學生代表與家長會代表，兩校未來的合作討論也會包含更多校友代表與家長會代表的意見，最終結果都是具有「竹女代表性」，強調並非「黑箱不透明作業」。
立委呼籲暫緩
隨後，立委邱顯智、賴香伶、林思銘等人呼籲竹女放緩合併腳步，與各界要有更多對話、聆聽學生意見，清楚說明利弊得失，再決定未來走向。
8月3日關鍵校務會議記錄出爐
反對竹女改隸附中臉書粉專8月2日發文控訴，竹女在6月30日校務會議前，未廣泛徵詢校內外意見，且竹女官網上的校務會議紀錄還停留在1年多前。
竹女8月3日便在學校官網放上111學年度校務會議紀錄，包括陽明交大說明合校構想；5月26日陽明交大來函正式邀請；6月30日校務會議紀錄，討論陽明交大邀請竹女改隸為其附屬高中案，附上21人工作小組名單與工作紀錄等，而在最後表決環節，與會的143人中，有90人贊成同意研議後續改隸程序。
8月9日陽明交大表示簡稱為「竹女附中」
對於外界稱學校改隸後，簡稱為「陽交附女」不好聽，陽明交大高層指出，沒有這回事，實際上討論的校名簡稱為「竹女附中」。
8月11日校友赴竹女、教育部遞交連署書
拒當「陽交附女」連署達5000人附議，校友號召大眾於8月11日赴竹女、教育部遞交連署書予新竹女中校長林桂鳳、教育部代表。