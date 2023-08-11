名家論壇》韋安／「形象模糊」！侯友宜到底是怎樣一個人？

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侯友宜原本沒有參與白曉燕命案的專案，卻因陳進興流竄北市境內綁架人質。侯接到派出所報案，立刻趕到現場，意外接手此案，參與最後高潮和戲劇化大結局。
侯當警大校長正打算要退休，畫下公務生涯的句點，卻被朱立倫意外找去當了新北副市長。之前，他也婉拒綠營多次從政機會邀請。當副市長鐵腕執法不受關說，與藍綠民代關係都不融洽，也沒有經營黨內的政治人脈。2018朱任滿2界，國民黨找繼任人選時，侯原本並未被認真考量。當時藍營地方人士，大多反侯出來另挺他人。這時美麗島電子報的一份民調意外出現，侯的支持度大幅領先其他可能人選。讓侯又意外留在政壇，捲起人生另一的高潮。
去年九合一大選，新北選情冷到極點，外界大多預估侯最多只能贏20萬票，很難超過上次30萬票的記錄。如此他連任續選2024，便沒有了正當性。結果在投票率大幅下降下，大贏了45萬票，拿到讓綠營也不得不服氣的「門票」。
2024黨內提名過程中，侯堅持不表態主動參選之意。市政工作牽絆也讓他無法動員造勢，對手聲勢急漲。侯也曾私下表示：最後民調被比下去，不是我也是天意。
國民黨提名徵召結果出爐前，不僅郭台銘認為被徵召的，一定非己莫屬。藍營中不少人，也認定侯很可能會落敗出局。但最後，結果卻還是他。
雖然，過去5年侯在各式民意調查中，都穩居第一，難得會第二。但經歷初選磨難，黨內紛擾未停，517被徵召後，沒多久就變「穩定老三」。
面對黨整合亂局，民調低迷，地方派系舉棋不定，內部也有「好意」但刺耳的噪音，侯友宜卻在同志面前氣定神閒、樂觀自信。
警察生涯，不計生死與悍匪槍戰，每次行動只是為了保護少數幾條的人命。現在投入2024之戰，則是在戰爭與和平的兩極可能下，去努力實現和平。避免一代年輕人走向戰場，保護千百人生命。而這也關係到所有台灣人的福禍命運。
侯友宜說願意「要用性命顧台灣，至死不渝」，表露內心的悲嗆熱血和使命感。當察覺可能有危機發生，侯會條件反射般扮演保護人民，重回「我死則他生」鐵漢英雄角色
既然遇上事關台灣前途命運，百姓福禍安危，人生中的「超級任務」，又已接到任務「命令」（被黨提名），侯更加會，毫無遲疑和畏懼的走下去。
面對複雜多變的困境，侯對勝算表現十足的樂觀。可能，以他敏銳而顯微般的洞察力，看到別人無法察覺的利弊因素，和一定還有逆轉勝的高度可能。
從經驗中，每有意外的任務「輪」到自己時，他總能完成別人無解的「難題」。而這一次，他應該相信歷經各種波折後，總會有一掃陰霾的機會。「人求事，事求人」，侯經歷曲折的人生軌跡，成為國民黨2024總統參選人，仔細看來倒是真有點，「事求人」的意味。
侯友宜的二哥侯明鋒透露，母親曾請命理師幫小孩算命問卜，「結果弟弟命中帶有官印」，此說可信與否見仁見智。
19歲從嘉義鄉村北上從警，侯友宜沒有絲毫人脈背景，也不擅長公關交際。經歷幾十次大小槍戰，卻毫發無傷，等於用生命換來一次次破格晉用。老天確實對他有厚愛，可能是以此表揚他正直、誠懇、謙卑品性，以及英勇無畏氣魄。也或許，是對他痛心失去的補償。
在警界，侯是警察傳奇，成為最年輕警政署長、警大校長，且罕見地一人經歷這2個最高警職。轉政後，兩次參選新北市長得票都破歷史記錄。侯的一生已寫下許多傳奇，再寫一次，贏得2024總統之位，看來也符合他，總是會創造意外傳奇的人生脈絡和規律。