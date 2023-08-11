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憑什麼一晚賣破萬元？雲品日月潭15周年大改裝　重開幕6大亮點

▲雲品溫泉酒店日月潭今年滿15週年，歷時五個月斥資上億進行裝修，今(11)日起正式重新開幕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雲品溫泉酒店日月潭今年滿15週年，歷時五個月斥資上億進行裝修，今(11)日起正式重新開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

日月潭的飯店愈來愈精彩。雲品溫泉酒店日月潭今年滿15週年，歷時五個月斥資上億進行裝修，今(11)日起正式重新開幕。新氣象包含大廳設置二處巨型生態缸裝置藝術、新的頂級芳療品牌，還有全新打造行政酒廊「雲水」等，雲品日月潭表示，質感服務更提升但房價未調漲。另外，力麗觀光集團旗下、日月潭第一家國際級渡假溫泉酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，也已開始試營運。

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雲品溫泉酒店日月潭以「自然對話」的設計理念傳遞永續，以「傾聽植物的聲音」來重視物種保育，標榜環保豐盛旅行，還以「齊物論」核心價值傳達永續與生態多樣性。且因為定位屬高檔高質感觀光飯店，雲品溫泉酒店日月潭提到，房客7成約是自行訂房散客，僅3成團客，且團客也是約莫精緻走向的6～7人，因此昨日熱議剛確認陸團目前不開放來台觀光，對飯店依舊影響不大。

今起正式宣告重新開幕的雲品溫泉酒店日月潭，現今官網房價最低雙人房每晚約10288元，最高則破2萬，但業者強調，售價幾乎比照大改裝前的價格，增值卻不加價。重新開幕有哪些亮點？《NOWnews今日新聞》為您整理。

▲今起正式宣告重新開幕的雲品溫泉酒店日月潭，現今官網房價雙人房最低每晚約10288元，最高則有破2萬。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今起正式宣告重新開幕的雲品溫泉酒店日月潭，現今官網房價雙人房最低每晚約10288元，最高則有破2萬。（圖／記者葉盛耀攝）
📍二款巨型生態缸裝置藝術
雲品大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，團隊包含兩位藝術家，胡悠揚、周巧其組成。其一「花染木」，運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的19種秋海棠物種移植至此，供旅客觀賞認識；另一側巨型生態缸「石倚煙」，透過「苔蘚」導電的概念，讓植物與房客對話。每週六、日還將安排「綠廊散策」專人解說與線上語音導覽。

▲雲品日月潭的大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，此為巨型生態缸「石倚煙」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雲品日月潭的大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，此為巨型生態缸「石倚煙」。（圖／記者葉盛耀攝）
📍全新行政酒廊「雲水」
雲品溫泉酒店設置全新禮賓服務「雲水」行政酒廊，空間設計以托斯卡尼溫室花園風格並充滿綠意。共有72席座位，僅有入住套房與尊榮樓層湖景共64間客房享有，包含早餐、餐前雞尾酒、消夜時段，該房型房客都能全日自由進出。Happy Hours時段供應義大利紅白酒等，亦有托斯卡尼佐酒開胃餐點。

▲雲品溫泉酒店設置全新的「雲水行政酒廊」，共有72席座位，僅有入住套房與尊榮樓層湖景共64間客房享有，包含早餐、餐前雞尾酒、消夜時段，該房型房客都能全日自由進出。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雲品溫泉酒店設置全新的「雲水行政酒廊」，共有72席座位，僅有入住套房與尊榮樓層湖景共64間客房享有，包含早餐、餐前雞尾酒、消夜時段，該房型房客都能全日自由進出。（圖／記者葉盛耀攝）
📍商務樓層房客專屬香檳早午餐
周日~五入住的旅客，除了有丹彤西餐廳的早餐可選擇外，亦可至行政酒廊享用義式托斯卡尼早餐，更將南投在地熱門早餐「埔里清寶鹹油條」與「蘇媽媽扁食麵」引進。此外，針對周六入住，更精心設計了「周日香檳早午餐」，供應時段為10:30~14:00，除了維持每日早餐精選料理，另提供法國生蠔與頂子醬可供享用，還能品嘗義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等。

▲周六入住更可享有「周日香檳早午餐」10:30~14:00另提供法國生蠔與頂子醬，還能品嘗義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲周六入住更可享有「周日香檳早午餐」10:30~14:00另提供法國生蠔與頂子醬，還能品嘗義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等。（圖／記者葉盛耀攝）

📍台灣獨家湖景客房升級瑞士頂級芳療品牌
擁有百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，並以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，提供3大主題、9種療程。VALMONT於護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」，透過療程師雙手如蝴蝶飛舞般的律動，能於療程時檢視客戶的肌膚狀況，是VALMONT護膚療程在全球廣大的SPA市場中脫穎而出的關鍵。

▲百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」。（圖／雲品酒店日月潭提供）
▲百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」。（圖／雲品酒店日月潭提供）
📍多功能遊戲室藉歡聚嬉戲激發「再創造」
1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置了撞球、手足球檯及飛鏢機等設施，讓青少年以及成人有更多遊憩設施使用，另規畫其他遊樂設施，可依照不同用途及功能調整。還規劃了大型疊疊樂、沙壺球桌等設施增加活動趣味性。除了遊樂設施外也有規劃沙發閱覽休息區等。

▲1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置撞球、手足球檯及飛鏢機等設施。（圖／雲品酒店日月潭提供）
▲1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置撞球、手足球檯及飛鏢機等設施。（圖／雲品酒店日月潭提供）
📍絕美湖景
雲品溫泉酒店日月潭依舊不變的最大賣點，就是擁有最佳湖景。規畫207間客房，每房皆設有天然溫泉池，擁有270度湖景第一排視野，湖景客房可感受「湖光粼粼、坐看雲起」之絕佳美景，是日月潭地區最受歡迎的度假飯店之一。

▲雲品日月潭規畫207間客房，湖景客房可感受「湖光粼粼、坐看雲起」之絕佳美景。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雲品日月潭規畫207間客房，湖景客房可感受「湖光粼粼、坐看雲起」之絕佳美景。（圖／記者葉盛耀攝）
除了雲品溫泉酒店日月潭，也有新酒店於日月潭開幕。力麗觀光集團旗下，同時也是日月潭第一家國際級渡假溫泉酒店的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，也已開始試營運，房價不分平假日每房每晚9,700元起，除了開放2間餐廳「邵中餐廳」與「饗沐全日餐廳」，房內同樣能欣賞日月潭絕美山湖景，並有1間大廳酒吧、游泳池、水療SPA池、運動吧，房內還有專屬的「冷熱雙泉美人湯池」。
 

▲「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」已開始試營運，房價不分平假日每房每晚9,700元起。（圖／取自日月潭力麗溫德姆溫泉酒店臉書）
▲「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」已開始試營運，房價不分平假日每房每晚9,700元起。（圖／取自日月潭力麗溫德姆溫泉酒店臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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