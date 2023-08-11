憑什麼一晚賣破萬元？雲品日月潭15周年大改裝　重開幕6大亮點

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今起正式宣告重新開幕的雲品溫泉酒店日月潭，現今官網房價最低雙人房每晚約10288元，最高則破2萬，但業者強調，售價幾乎比照大改裝前的價格，增值卻不加價。重新開幕有哪些亮點？《NOWnews今日新聞》為您整理。
📍二款巨型生態缸裝置藝術
雲品大廳樓層有二款巨型生態缸裝置藝術，由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，團隊包含兩位藝術家，胡悠揚、周巧其組成。其一「花染木」，運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的19種秋海棠物種移植至此，供旅客觀賞認識；另一側巨型生態缸「石倚煙」，透過「苔蘚」導電的概念，讓植物與房客對話。每週六、日還將安排「綠廊散策」專人解說與線上語音導覽。
📍全新行政酒廊「雲水」
雲品溫泉酒店設置全新禮賓服務「雲水」行政酒廊，空間設計以托斯卡尼溫室花園風格並充滿綠意。共有72席座位，僅有入住套房與尊榮樓層湖景共64間客房享有，包含早餐、餐前雞尾酒、消夜時段，該房型房客都能全日自由進出。Happy Hours時段供應義大利紅白酒等，亦有托斯卡尼佐酒開胃餐點。
📍商務樓層房客專屬香檳早午餐
周日~五入住的旅客，除了有丹彤西餐廳的早餐可選擇外，亦可至行政酒廊享用義式托斯卡尼早餐，更將南投在地熱門早餐「埔里清寶鹹油條」與「蘇媽媽扁食麵」引進。此外，針對周六入住，更精心設計了「周日香檳早午餐」，供應時段為10:30~14:00，除了維持每日早餐精選料理，另提供法國生蠔與頂子醬可供享用，還能品嘗義大利紅白酒及氣泡酒、香檳等。
📍台灣獨家湖景客房升級瑞士頂級芳療品牌
擁有百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌THE SPA By Valmont進駐雲品溫泉酒店，並以原有的五樓經典湖景客房設計規劃出5間芳療室，提供3大主題、9種療程。VALMONT於護膚療程中使用獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」，透過療程師雙手如蝴蝶飛舞般的律動，能於療程時檢視客戶的肌膚狀況，是VALMONT護膚療程在全球廣大的SPA市場中脫穎而出的關鍵。
📍多功能遊戲室藉歡聚嬉戲激發「再創造」
1樓多功能遊戲室和健身房內有多項休閒娛樂設備和手遊創作活動，設置了撞球、手足球檯及飛鏢機等設施，讓青少年以及成人有更多遊憩設施使用，另規畫其他遊樂設施，可依照不同用途及功能調整。還規劃了大型疊疊樂、沙壺球桌等設施增加活動趣味性。除了遊樂設施外也有規劃沙發閱覽休息區等。
📍絕美湖景
雲品溫泉酒店日月潭依舊不變的最大賣點，就是擁有最佳湖景。規畫207間客房，每房皆設有天然溫泉池，擁有270度湖景第一排視野，湖景客房可感受「湖光粼粼、坐看雲起」之絕佳美景，是日月潭地區最受歡迎的度假飯店之一。
除了雲品溫泉酒店日月潭，也有新酒店於日月潭開幕。力麗觀光集團旗下，同時也是日月潭第一家國際級渡假溫泉酒店的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，也已開始試營運，房價不分平假日每房每晚9,700元起，除了開放2間餐廳「邵中餐廳」與「饗沐全日餐廳」，房內同樣能欣賞日月潭絕美山湖景，並有1間大廳酒吧、游泳池、水療SPA池、運動吧，房內還有專屬的「冷熱雙泉美人湯池」。
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