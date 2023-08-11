解密附中潮4／自辦附中難度高！台大無意願、陽明交大想撿現成

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近期竹縣人口持續擴張，就學需求增加，新竹縣國中畢業生每100人有30人無法就近入學，比例達28.69%全國最高，116學年度將面臨高中入學人數遽增問題，因此地方也在今年傳出，要求台大在竹北分部校地設立台大附中的聲浪。
新竹縣長楊文科日前指出，台大以「實質無償」取得竹北分部22公頃校地，目前只蓋1棟碧禎館，隨著竹北市人口增長，地方要求閒置校地設立台大附中，讓學生能就近入學，要求台大移撥3至5公頃給縣府興建高中。
拒當「陽交附女」連署發起人、新竹市議員廖子齊說，竹竹苗區域最欠缺的是中段學校，已經困擾地方蠻久，在新竹女中屬於第一線學校的狀況下，改隸於陽明交大，無助於地方教育資源升級與改善，若陽明交大真有心回饋地區，應選擇第二線學校改隸或是自己再成立一個學校，才是真正對地方有幫助。
林金財說，自辦高中和改隸高中相較，大學與高中的合作會更緊密，從無到有，連校風都自行打造，願意傾注更多資源，且由教授治校，「自己人」更好講話。
彰師大附工於1984年改隸，教師曾因感受不到資源挹注，改隸沒有比較好，還被大學吃豆腐，在2009年抗議要脫離。一名教師認為，自辦附中沒有改隸前後的差別，教師感受不到差異，也不會出現這樣的衝突。
據了解，台師大附中主要經費來自教育部，並保有財務獨立，但近年附中有多起大型修繕案，台師大都會提撥工程款，附中也能於台師大參與「國立台灣大學系統」享用借閱書籍等資源，另外，附中音樂班、美術班等亦可由台師大教授支援。
林金財指出，自辦附中難度極高，要買地蓋房、聘足人力、承擔龐大的人事成本，通常大學具備教程和教育學院，有教育實習、實驗及研究需要，才會較有目的與意願，從頭打造一所中學。
台大副校長張上淳在地方會議中，以台大未設有教育學院，無法培育中小學師資為由，設立附中恐「力有未逮」，婉拒地方要求，但承諾願意將大學資源提供給新竹縣轄內高中，希望透過課程先行方式，協助提升高中教育品質，增加學生競爭力，在在顯示沒有教育學院支撐，大學找不到從無到有創設附中的必要性。