乾杯7月營收衝4.28億！暑假、展店帶動 8月2檔期有望維持高檔
受惠暑假餐飲旺季及展店效應，連鎖餐飲集團乾杯7月營收衝上4.28億元，7月、前7月營收雙創同期新高，並改寫單月次高紀錄。展望8月，父親節來客暢旺、中秋禮盒早鳥開賣，有望延續強勢表現。
記者許若茵／台北報導
乾杯公布7月自結合併營收4.28億元，月增12.81%，年增23.93%，創同期新高。其中，台灣事業營收3.06億元，月增11.65%、年增33.65%；中國大陸事業營收達1.23億元，月增15.83%、年增4.88%。累計前7月合併營收27.94億元，年增44.15%。
乾杯表示，7月營收成長受惠暑假餐飲旺季帶動，台灣事業來客表現暢旺，既存店來客數相較去年同期成長一成，在集團持續擴大營運規模、展店效應加持下，加上7月試營運的「老乾杯」及「黑毛屋本家」板橋大遠百店助攻千萬營收，共同拉抬整體業績表現亮眼。
展望8月，延續暑假聚餐熱度，集團掌握父親節、中秋節慶商機，旗下「老乾杯」與「KANPAI CLASSIC」於父親節前夕端出創意新菜上市、引發話題，各品牌也推出節慶大餐搶市，父親節檔期來客十分熱絡，周末開至第2、3輪因應；電商零售事業「乾杯超市」推出多款中秋禮盒及早鳥優惠，並擴大銷售通路開賣，營運動能無虞，有望維持高檔表現。