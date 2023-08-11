周揚青家有電影院！反問陳偉霆「你沒有嗎」遭炎上 親吐背後真相
大陸網紅周揚青因和亞洲舞王羅志祥交往過，還踢爆他感情不忠內幕，因此爆紅。2020年她上節目被問到家中是否真有電影院，她承認並反問陳偉霆「你們家沒有嗎？」事後她慘遭網友砲轟，近日她上節目時解釋，自己當時認為以陳偉霆背景來說，應該家裡也會有電影院。
記者薛羽彤/綜合報導
周揚青近日上節目《這樣的你》訪問時透露，媽媽整天說她愛炫富，提到2020年她上《潮流合夥人》被陳偉霆問到，爸爸在生日時送了她一個電影院，周揚青承認並反問「你們家沒有嗎？」陳偉霆摸了摸頭說：「我只有一個投射的屏幕。」一旁的范丞丞聽完忍不住翻白眼，周揚青也因此被網友炎上。
近日受訪時談到此事，周揚青問主持人「你們覺得我是在故意炫耀嗎？」主持人覺得不是，「但效果就是那樣的效果」，周揚青也坦承自己性格就是一個很張揚、很高調的人，但不至於「傻到去路邊拉一個人，就問人家有沒有電影院」，她當時覺得以陳偉霆的地位和收入，家中應該也會有電影院。
事實上，周揚青家中的電影院，是2020年爸爸送給她的32歲生日禮物，她曾發文透露「媽媽說，爸爸告訴裝修公司的人，一定要在（9月）12號這一天都弄好，因為12號是我女兒的生日。」據悉，周揚青爸爸為某大型國企老闆，有軍方背景，身價至少百億起跳，她擁有整櫃的名牌包鞋、去NBA球場還可以坐在當家球星詹姆斯（LeBron James）旁邊，富有的程度可想而知。