名家論壇》黃創夏／八月砲火狂襲，柯文哲挺得住？

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但國家大事可不能馬馬虎虎，如果一個只會追求聲量，而且不在乎「負面聲量」的總統，公民可是會嚴肅地去評斷這個人的價值觀、可信賴度、和是否會造成國家和社會的不可挽回之危害！
在五月到七月間，因為侯友宜太弱而撿到便宜的柯文哲，當社會上真的開始思考「我們可能會有一位柯總統‧‧‧」之後，對於柯文哲的檢視就不是在看無厘頭喜劇的消遣，而是會疑懼、甚至會掉頭而去。
柯文哲的危機已經浮現，雖然從七月底到八月上旬，柯文哲又再度躍居「聲量王」，但負面聲量居高不下，而三波「負面聲量」的高峰分別是「五月天的Keyboard事件」、「南部太苦的『戰南北』紛爭」以及「空姐應援團」爭議。
社會上討論最多的雖然是「空姐應援團」，但數據上真正造成柯文哲危機的是「戰南北」，負面討論度總數量是其他兩項的二到三倍。
因為「戰南北」牽涉到的是國家施政的格局，以及這個可能是總統的人對國家問題的理解程度，「空姐應援團」雖然大家容易參與討論，但「戰南北」才是造成很多人不信賴柯文哲將是一個「適格總統」的恐懼！
這種恐懼將會造成柯文哲在八月受到嚴厲的檢驗和無情的抨擊，而且還有「非綠大陣營」當中，逼柯文哲退讓的滔滔巨浪！
不過在此要先奉勸國民黨「宮廷藍」和「宮鬥藍」，農曆7月「鬼門開」即將到來，但「夜間吹口哨」的自我壯膽，改變不了最後侯友宜、金溥聰和朱立倫儘管機關算盡，最後仍「挺著胸膛趴下去」！
所謂的「非綠大魚池」的爭鬥當中，接下來的主戲就是慣用「鯊魚戰法」的柯文哲和自居「最強鯰魚」的郭台銘之最後決戰，侯友宜終究只會是那趴在海床上的「比目魚」。
謝典林的「退黨」就是國民黨「遲來的完全崩解」之第一槍，國民黨的破落權貴千萬不要誤以為謝典林所說的：「不支持郭台銘獨立參選」是郭台銘完蛋的訊號，那是國民黨內，被黨中央權貴稱為「牛鬼蛇神」的地方派系，即將要發動居中當「仲裁者」之鳴槍起跑。
應該如此理解，謝典林是「明示」：不要再管已經不可能有擴張能力的侯友宜了，推動「郭柯合」才是這些地方派系的共識。他雖然表示反對郭台銘獨立參選，卻要郭台銘趕緊宣布參選，看似矛盾，大有玄機。
這個玄機就是要郭台銘「以戰逼談」，郭台銘要更積極地擺脫和國民黨和侯友宜的糾纏，在8月份就啟動「類連署」，目前侯友宜已經破底，柯文哲也從「背叛服貿」、「剽悍鐵粉」、「仇女」、「Vote White」、「空姐應援團」不斷犯錯當中正在探底。
在這樣的探底當中，柯文哲的「鯊魚戰法」雖然救不了自己的頹勢，但反而是侯友宜和國民黨進一步的重傷！
整場選舉當中，侯友宜缺乏領導議題的實力，金溥聰的小刀忙著「安內」也展現不出「攘外」能耐，國民黨區域立委小雞普遍更焦慮，柯文哲亂拋議題，正如同在大海當中隨意拋下一小塊血肉，國民黨的小雞們就如同只有殺戮本能而腦容量很小的鯊魚一般，瘋狂跟進撕咬，一團混亂當中，柯文哲模糊了本來針對他缺點的關注，國民黨更顯得是一團混亂。
侯友宜卻真的只是「比目魚」，仍趴在海床之上「歲月靜好」，只有「關公走麥城：最後一招」地抬出關公，喃喃自語「江湖在走，信守要有」的無能與無助。
此時此刻，在所謂的「非綠」當中，又將是郭台銘這隻鯰魚重新進場的時機。
目前有兩個可能走向需要關注：
首先是在9月13日之前，中選會法定連署正式啟動前，柯文哲撐不住了，那麼可能「郭柯配」；但也有可能是郭台銘可以運用連署建立正規陸軍，由民眾黨推薦一人選搭檔郭當副手，郭則協助政黨票上讓民眾黨的不分區立委席次最大化，柯文哲的黨主席也將更有力量。
如果9月13日郭柯仍然合不起來，就會真正啟動連署，到法定的11月2日共45天，郭台銘也有門票了，到時候再和柯談判，11月24日登記前，都有變數！
唯一不變的是，不管最後是「四腳督」或是郭柯合之後的「三角督」，「比目魚」侯友宜，老三地位，穩如泰山。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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