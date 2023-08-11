高雄MLD台鋁控欠近4千萬款項！秀泰影城5嚴正聲明反擊：損害商譽

秀泰影城2021年進駐高雄MLD台鋁商場，不料卻遭指付款異常、部分款項遲未支付，累計近4千萬的欠款，台鋁昨日深夜發布聲明稿，宣布暫停秀泰影城營運，並於今（11）日起依合約內容接管，創立「MLD台鋁影城」，針對指控，秀泰影城發布聲明稿回擊，稱MLD 台鋁與在協商提前終止的相關問題時，卻突然 8 月 10 日片面發聲明要「強行接管」，並於現場突然出現上數十名人員，圍堵所有出入口，造成員工恐慌，並指出欠款的金額累積達新台幣數千萬元之多，此誠為 MLD 台鋁自行片面計算，與事實有極大出入，已嚴重損害本公司的商譽，秀泰影城對此嚴正聲明並澄清。
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一、 本公司於 110 年與MLD 台鋁成為合作夥伴，斥資超過台幣 8 千萬元改裝原MLD台鋁影城，打造成擁有全高雄最大 ATMOS 影廳的「台鋁秀泰影城」。自 110 年 11 月起營運期間也挹注大量資源，但歷經疫情及 商圈轉移，導致台鋁秀泰影城發生虧損，本公司遂於 2023 年初起即與MLD台鋁針對合約內容進行協商，針對租金及相關費用上提出減免及攤還的計畫，但近月該據點的票房仍未見起色，本公司迫不得已只能忍痛於 112 年 7 月 4 日通知 MLD 台鋁，秀泰將不再經營台鋁秀泰影城，並提前於 112 年 8 月 31 日終止租約。
二、 未料，MLD 台鋁與本公司在協商提前終止的相關問題時，卻突然於 112 年 8 月 10 日片面發聲明要「強行接管」，並於現場突然出現上數十 名人員，圍堵所有出入口，不讓本公司人員自由進出，連本公司所有員 工帶走私人物品都要簽切結書，因人數遠超過本公司的工作人員，造成員工恐慌。本公司於 8 月 11 日凌晨基於避免因發生衝突至本公司員工 造成傷害，且直到最後一刻都希望和諧解決，迫不得已僅得同意封存現場現況，絕不同意由 MLD 台鋁接管，但MLD 台鋁竟將本公司自行添加 之設備、公司資產、發票、有價票券、會計帳冊等文件，也一並強行封 存及接管，除無視於法律外，更完全無視原本雙方的合約精神。
三、 至於本公司提前終止所需支付的違約金以及相關費用，本公司依法均願承擔，本公司也有租賃押金新台幣一千萬元現金在MLD台鋁處可供扣抵，然MLD台鋁竟對外散布本公司欠款的金額累積達新台幣數千 萬元之多云云，此誠為 MLD 台鋁自行片面計算，與事實有極大出入， 已嚴重損害本公司的商譽，本公司對此嚴正聲明並澄清。
四、 本公司向來重視消費者權益，並注重影城的清潔及顧客反應，有客訴處理 SOP 且台鋁秀泰 Google 評價 4.2 顆星，絕非 MLD 台鋁所聲稱消費者嚴重客怨、影廳清潔，服務管理皆消極處理云云。
五、 此次台鋁秀泰影城因遭 MLD 台鋁強行接管而結束，至於秀泰集團財務健全，全台其餘影城皆正常營業，時值暑假階段，好萊塢及國片強 片連連，秀泰各點均傳票房佳績，誠摯邀請所有台鋁秀泰影城的影迷繼續至「夢時代秀泰影城」觀影，讓秀泰影城能持續為影迷們提供優質的觀影環境。