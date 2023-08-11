陸客團出籠！獨漏台灣 前陸客團總監笑「沒影響」：2年前已倒光
中國文旅部昨(10)日發佈，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營大陸公民赴日韓英美澳等78國，截至目前，陸客團出境目的地已增至138個，但台灣依舊不在名單上。在疫情前以陸團為主的旅行業者楊振宇就表示，只能繼續苦撐，並表示這兩年受疫情影響，專做陸團的旅遊業者幾乎都倒光了。
記者葉盛耀/綜合報導
事實上，大陸自2016年台灣總統蔡英文當選後，即限縮陸客旅行團來台，2019年更全面禁止陸客來台自由行，迄今仍未開放。台灣方面則在新冠疫情後已開放民眾赴中國自由行，但未開放團體。中國自去年12月初解除清零政策後，陸續發布出境旅遊團業務，之前已開放前往60個國家，昨(10)日則確認，陸客團出境目的地已增至138個，但不包含台灣。
曾是旅行社總監的楊振宇就表示，疫情之前他是專門帶大陸團體行程，也有帶台灣團客至中國大陸，但這兩年因疫情影響，只好轉任他職，今年又再度回鍋從事旅遊業，並以台灣國旅為主。
他提到：「這幾年大部分做陸團的旅遊業者大多都已倒光了，政府曾提倡轉做泰國或越南等國家的東南亞線，但是首要問題是語言不同，屬性也完全不同，受限相當多。」於是幾乎只能像他目前一樣，先轉做國旅，但相較之前陸團來說，市場不大。針對昨日確認陸團依舊不會來台灣，他也覺得遺憾並表示「只能繼續苦撐。」