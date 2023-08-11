中華職棒／最強業配！統一獅與《中華一番》聯名！小川悅司來台

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統一麵也會舉辦「麵的大風暴」料理募集活動，邀請大家以統一麵為主要食材，發揮「中華一番 !」主角阿昴的精神，展現各種創意料理的才華。獲得料理獎的粉絲不僅可以獲頒小川老師複製畫作及「中華一番 !」聯名筷與統一麵泡麵碗組，同時還能享受統一7-ELEVEN獅免費貴賓室觀賽機會，而人氣獎則有機會獲得各種統一麵周邊商品等好禮。邀請大家一起發揮創意，展現烹飪技巧，後續活動內容請鎖定統一麵IG官方公告。
另一方面，統一7-ELEVEＮ獅也將在9.1~9.3台南棒球場結合賽事，連續三天對戰味全龍推出一系列主題活動，舉辦為期三天的＜中華一番! 国獅無双＞主題日，屆時將會推出統一獅與「中華一番！」聯名主題商品與各式精彩場外活動。9月2號當天，作者・小川悦司老師也會蒞臨現場開球，並且將親自為「麵的大風暴」統一麵創意料理募集優勝者頒獎。本次合作，小川老師為球隊創作專屬特級LOGO臂章和可愛的Q版主角阿昂插畫，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，球員們也將穿上超具特色的「中華一番！」聯名主題球衣，一起向黑暗料理界發出挑戰。
統一7-ELEVEＮ獅＜中華一番 ! 国獅無双＞主題日售票，於8/11(五)中午12:00全面開放開賣，讓我們一起期待統一麵、統一獅與「中華一番 !」的強強聯手所產生的精彩火花，共同創造出一個獨特且難忘的「中華一番 ! 日」體驗！