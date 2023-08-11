快訊／S.H.E真的合體了！超美畫面曝光　1.1萬粉絲嗨爆小巨蛋

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演唱會開始前，Selina的妹妹任容萱巧遇現場媒體，記者詢問是否知道姊姊Selina擔任今天演唱會嘉賓，任容萱笑回：「姊姊本來還不跟我說，用了一些計倆她才招認，爸媽到現在都不知道（S當嘉賓）這件事。」
確定S.H.E將合體的時候，任容萱就被下了封口令，但她表示一定要來見證難得的一刻，她坦言：「這麼久了，不想錯過。」任容萱表示，昨晚才上網看到10年前S.H.E在台北小巨蛋辦最後一場演唱會，昨天更是聽S.H.E的歌曲〈戀人未滿〉、〈美麗新世界〉聽到哭，下午還特別來看彩排，身為小粉絲的她，還與S.H.E合照。
事實上，S.H.E正式登台前，現場媒體也嗅出一絲蛛絲馬跡，Selina的老爸「任爸」準時坐在VIP觀眾席，「任媽」則是與任容萱一同進場，Selina的男友「小徐」，也被目擊現身小巨蛋，就連Ella勁寶也被看到戴著帽子，被牽往後台走廊，可以說S.H.E擔任今晚的嘉賓，是板上釘釘的事情。
距離上一次S.H.E合體演出已經是4年前，自第30屆金曲獎頒獎典禮Selina、Hebe、Ella同框演出後，再也沒有於公開場合表演的機會，但私下3人的感情依舊很好，時常一起慶祝生日、相約爬山等，3人也在各自的領域上努力，闖出一片天，如今暌違多年終於合體，讓現場粉絲激動不已。