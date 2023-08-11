獨／S.H.E合體！Selina挺8個月孕肚也要來 預產期曝光
田馥甄舉行「一一巡迴演唱會」台北最終場，今（11）日是倒數第3場，好姐妹Selina、Ella擔任嘉賓現身，讓S.H.E驚喜合體，引起全場尖叫。其實《NOWnews今日新聞》記者在演唱會開始前，致電詢問Selina的經紀人，關於Selina的身體狀況與預產期，經紀人也給出答案，透露Selina預產期會是在8月後，12月前。
記者吳雨婕/台北報導
這次Selina是扛著8個月的孕肚上台，《NOWnews今日新聞》記者在開唱前，致電詢問Selina經紀人，Selina是否會現身演唱會，經紀人守口如瓶，僅透露要看Selina的身體狀況，而懷孕8個月的Selina，近期狀況良好，在懷孕初期出現的嘔吐症狀也已經舒緩許多，經紀人直言：「腰果真的是個天使。」至於預產期，預估會是在8月之後，12月之前。
Selina時常在社群媒體上分享孕後生活，上個月在Podcast節目上分享與男友小徐去日本沖繩浮潛，沒想到在浮潛結束，一度感受不到胎動，讓Selina忍不住胡思亂想，小徐貼心安慰，幸好她在返回飯店後，「腰果」的胎動慢慢恢復正常。
而今天是田馥甄的此系列巡演的第3場，田馥甄打破過往習慣，每一場都邀來嘉賓，繼魏如萱、安溥後，本日邀來Selina、Ella，S.H.E驚喜合體，一連帶來多首歌曲，讓現場氣氛超嗨。