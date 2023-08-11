茵聲分手劉書宏主因全說了！小S逼問「是劈腿嗎」　她曝背後真相

獨／S.H.E合體！Selina挺8個月孕肚也要來　預產期曝光

▲Selina（左）挺8個月孕肚力挺好姊妹Hebe的小巨蛋演唱會。（圖／翻攝自S.H.E臉書）
▲Selina（左）挺8個月孕肚力挺好姊妹Hebe的小巨蛋演唱會。（圖／翻攝自S.H.E臉書）

記者吳雨婕/台北報導

田馥甄舉行「一一巡迴演唱會」台北最終場，今（11）日是倒數第3場，好姐妹Selina、Ella擔任嘉賓現身，讓S.H.E驚喜合體，引起全場尖叫。其實《NOWnews今日新聞》記者在演唱會開始前，致電詢問Selina的經紀人，關於Selina的身體狀況與預產期，經紀人也給出答案，透露Selina預產期會是在8月後，12月前。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次Selina是扛著8個月的孕肚上台，《NOWnews今日新聞》記者在開唱前，致電詢問Selina經紀人，Selina是否會現身演唱會，經紀人守口如瓶，僅透露要看Selina的身體狀況，而懷孕8個月的Selina，近期狀況良好，在懷孕初期出現的嘔吐症狀也已經舒緩許多，經紀人直言：「腰果真的是個天使。」至於預產期，預估會是在8月之後，12月之前。

▲Selina穿泳裝露出孕肚，四肢仍十分纖細。（圖／翻攝自Selina FB）
▲Selina穿泳裝露出孕肚，四肢仍十分纖細。（圖／翻攝自Selina FB）
Selina時常在社群媒體上分享孕後生活，上個月在Podcast節目上分享與男友小徐去日本沖繩浮潛，沒想到在浮潛結束，一度感受不到胎動，讓Selina忍不住胡思亂想，小徐貼心安慰，幸好她在返回飯店後，「腰果」的胎動慢慢恢復正常。

而今天是田馥甄的此系列巡演的第3場，田馥甄打破過往習慣，每一場都邀來嘉賓，繼魏如萱、安溥後，本日邀來Selina、Ella，S.H.E驚喜合體，一連帶來多首歌曲，讓現場氣氛超嗨。

▲Selina透露自己做惡夢。（圖／翻攝Selina臉書）
▲Selina懷孕8個月了。（圖／翻攝Selina臉書）

田馥甄攻蛋首日！Selina、Ella齊送大禮　甜喊「愛妳、老婆」

Selina懷孕搭星宇飛機被雷擊！整機狂晃嚇壞　空服員這舉動超暖

Selina感謝男友小徐撫平孕期焦慮　建議媽咪：各種關心收下就好

Selina懷孕7個月去日本潛水！醫揭「隱藏危機」：出國特別要小心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀