雨彈炸到北台灣！「雙北」一級淹水警戒　影響範圍曝光

內政部公布國人平均壽命：台北市83.75歲最高　台東縣76.46歲最低

▲內政部公布「111年簡易生命表」，國人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。（圖／新北市社會局提供）
▲內政部公布「111年簡易生命表」，國人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。（圖／新北市社會局提供）

記者何哲欣／台北報導

內政部今（11）日公布「111年簡易生命表」，國人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

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內政部指出，受COVID-19疫情及人口老化影響，111年國人死亡人數為20萬8,129人，較110年增加2萬3,672人，其中65歲以上死亡人數15萬8,737人（占全國76.27%），較110年增加2萬1,483人。另外，111年粗死亡率為8.92‰，較110年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口443.9人，較上年上升9.5%。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。111年因死亡人數較上年增加2萬3,672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較110年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

內政部提到，以直轄市而言，111年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。若是以各縣市平均壽命而言，111年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較101年縮小1.72歲、1.14歲。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。民眾若想了解這次公布的「簡易生命表」，可至內政部統計處網站。

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