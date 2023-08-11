內政部公布國人平均壽命：台北市83.75歲最高　台東縣76.46歲最低

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內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。111年因死亡人數較上年增加2萬3,672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較110年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。
內政部提到，以直轄市而言，111年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。若是以各縣市平均壽命而言，111年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較101年縮小1.72歲、1.14歲。
內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。民眾若想了解這次公布的「簡易生命表」，可至內政部統計處網站。