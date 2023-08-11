郭倍宏高雄選立委　後援總會周六成立

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏，投入高雄第六選區選戰，將於8月12日下午舉行「郭倍宏博士參選立委後援會總會成立晚會」，後援會總會場地選在美麗島雜誌社舊址，由前高雄市議員陳乃靜擔任後援會總會會長。
記者鄭婷襄／高雄報導
郭倍宏表示，後援會總會選址位於1979年美麗島事件的發生地，是高雄最具代表性的民主地標。美麗島雜誌社本身，即是台灣人民在威權時代追求言論自由的重要據點，而1979年在高雄發生的美麗島事件，更是大規模捕捉黨外民主運動人士，引發台灣政治自由化與本土化高潮的關鍵歷史。
郭倍宏指出，當年島內民主前輩在美麗島事件流血、坐牢，激起全世界台灣人的民主意識，海外黑名單人士也受到台灣民主運動的感召，才會有10年後「中和黑面具事件」的發生。這次參選立委尋覓後援會地點時，美麗島雜誌社原址的屋主直接答應免費提供場地，這對參選人本身當然是一件喜事，但更是對台灣民主歷史的記憶與迴響。
郭倍宏表示，40年前美麗島事件以來，台灣人民成功讓威權體制轉型成民主體制，但是台灣民主改革還沒有成功，台灣的國家定位問題仍然存在，使得台灣長年被隔絕於國際社會之外。郭倍宏強調，這次參選是為了推動制定新憲法，讓台灣人前途自決，把台灣帶回國際社會，唯有台灣回到國際社會，才能長久守護台灣的富足與安全。