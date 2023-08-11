Lil Tay假死翻版！荷莉去年冒名林心如姪女挨轟 復活竟討慰問金
網路YouTuber百花齊放，在人設決定一切的年代，網紅身分的真假令人難以辨別，甚至傳出烏龍死訊引起關注，年僅14歲的加拿大炫富網紅Lil Tay一夕之間死而復生，成為娛樂新聞頭條，不過，台灣網紅界不遑多讓，網紅荷莉去年宣稱是林心如的姪女，到處找廠商接洽業配，結果被林心如否認狠狠打臉，她竟一人分飾多角謊稱被網路霸凌輕生，沒過多久又突然「復活」，向林心如索討慰問金，讓網友哭笑不得。
記者江芷稜/綜合報導
網紅荷莉在IG上約有9萬多粉絲，以宣傳美妝品、保養品為主，為了拓展業務，她對外宣稱是林心如的姪女，向許多廠商自我行銷，希望能有業配合作，結果廠商向林心如確認此事，卻被本尊完全否認，林心如主動在社群平台披露此事，呼籲廠商不要上當，「希望這個社會多點良善、少點欺騙」。
更妙的是，荷莉遭到廠商拒絕後沒有放棄，竟然一人分飾多角，以荷莉本人、助理、經紀人等多個角色反覆聯繫，不斷提出業配合作訴求，讓業者非常困擾，被踢爆冒名頂替後，她宣稱不堪網友霸凌輕生，已經不在這個世界上，孰料過了一個月，荷莉又奇蹟般起死回生。
一名宣稱荷莉同事的人事後寄信給媒體，表示她仍在醫院昏迷中，其母親為了照顧女兒提前退休，因此向林心如索討慰問金，並要求她「簽下荷莉」幫助圓夢，給予媒體資源，荒謬行徑令人傻眼。荷莉歷經假死事件後，粉絲大量流失，經過休養半年，年初終於正式向林心如致歉，7月底還祭出Apple Watch錶帶抽獎活動吸粉，結果只有一人參加，下場令人鼻酸。
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