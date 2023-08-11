中元普渡限定！7-11獨家推巨無霸「超大乖乖」 賣場金紙吐司萌翻
中元節有拜有保佑，各大通路推出創意供品搶商機，7-11除了推出懶人必備普渡箱外，還有多款創意零食上桌超吸睛，包括乖乖組合放大成好運袋，連包裝內的餅乾也同步變大，還有可愛的乖乖造型磁鐵，而不同於放大乖乖，可口可樂則是化身迷你限定版，還有金牌啤酒7-11限定包裝，以及超萌的造型紅龜粿、古早味草仔粿。大潤發則推出可吃可拜的趣味金紙吐司以及3.6呎的消災祈福龍船，數量有限，售完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11搶攻中元節商機，獨家推出大尺寸乖乖你會好運袋（售價139元），不止外包裝放大好幾倍，連餅乾也跟著變大，還加碼贈送鐵貼在機台上「整年保平安」。除了放大版乖乖好運袋，還有縮小版的迷你可口可樂，份量剛剛好，多喝幾罐也不怕胖；金牌啤酒則推出7-11限定外包裝，瓶身印製超商在地與離島特殊門市，搭配坊間普渡習俗「拜啤酒招好運」平安一整年。
門市祭出指定零食任選2件79折、4件75折限定優惠，線上預購必買有關北紅龜粿（售價198元），吉祥平安龜造型超可愛，外皮Q彈、餡料飽滿，是最親切讓人懷念的傳統美食。關北古早味草仔粿（售價199元），特製粿皮添加艾草揉製而成，具有驅邪保佑的隱藏意。普渡箱購需求則有妖怪村普渡箱、白沙屯媽祖普渡箱、樂事萌翻午茶組、樂天小熊餅造型木盤組等特殊規格，超彭湃組合還附送茶具組、木盤。
大潤發則是今（11日）起開跑中元節檔期，除了有可吃可拜的趣味金紙吐司外（售價79元），更特別推出普渡拜拜專用的「3.6呎消災祈福龍船」可消災祈福（售價2099元），數量有限，售完為止。 拜拜新手也可以直接選「中元普渡澎派金紙組合箱」幫你備好普渡公的大壽金、招財福，也有好兄弟所需的地府錢、大元寶等，內容齊全豐富，買一箱普渡便利又有誠意。