名家論壇》謝國安／當「聖騎士」變成「剩歧視」

總統參選人聲量排名，本周跟上周排名不變，只不過各候選人之間總分的差距拉得很開。空姐應援團被砲轟、被批評聽不進真話，仍然無損民眾黨總統參選人柯文哲的聲量，反而越打越高。根據Sola大數據團隊（8/3-8/9）政治人物聲量分析指出，柯文哲本周持續蟬聯第一，而且是連續五周第一名。總分高達225407分，也遠遠甩開第二名的賴清德九萬多分之多。訪美在即的賴清德總分130963，政治金童與台獨金孫的說法，其實沒有激起太多漣漪，其他自主聲量方面仍然不足，被柯文哲拉開差距。也證明柯文哲「議題吸塵器」的技能包無人能及。
文/謝國安
國民黨侯友宜排名第四，總分七萬多分已經不到10萬分，推出關公競選影片、宣布能源政策、訪日會見麻生太郎等等，還是沒有引起討論熱度。反而是跟國民黨小雞的便當會討論度高些。對比侯友宜低迷的民調，恐怕短期內要拉抬，需要更多方式。而郭台銘排名維持第五，但總分僅5萬出頭。父親節女兒送花、訪美與棒球好手張育成見面、回國屏東造勢，都無法拉抬郭台銘持續被邊緣的事實。是不是真的打算拚一把獨立參選，郭董恐怕要審慎思考。
卡努颱風雖然沒有直撲台灣，外圍環流卻對南投縣仁愛鄉造成嚴重災情，結果卻意外的讓行政院長陳建仁，從「聖騎士」的光環，被酸成「剩歧視」。起因在陳建仁大捧高雄市長陳其邁高瞻遠矚「超前部署」、「不像南投」，引爆網友痛批冷血。藍營政治人物包括總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫都提出嚴厲批評，南投縣長許淑華也憤而回嗆：「陳院長可能對我們偏鄉山形地貌並不太了解，歡迎陳院長常到仁愛鄉信義鄉，就會了解超過1000毫米大雨下在任何一個鄉鎮，都是不可承受之重！」陳建仁因此重回排行榜第六名，連帶讓高雄市長陳其邁來到第八名，南投縣長許淑華第12名。而陳建仁從「聖騎士」變成「剩歧視」，也讓人翻出他過去副總統任內在水患期間「暢遊金門」的往事。「冷血」標籤一旦貼上，對執政的民進黨而言，會有一定的連帶效應。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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