桃園分局推警銀聯防阻詐　112年成功攔阻282件阻詐金額逾3450萬元

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桃園分局表示，永豐銀行桃園分行今年度5月份迄今，通報警方共同攔阻詐騙成功案件計有12件金額達551萬元，為桃園地區9家分行阻詐成績最佳。該行經理楊肅諄與所有行員對於阻詐工作非常積極，發覺民眾有異常匯款，除主動關懷提問外，同時與受款銀行聯繫，查證相關資料是否符合。
桃園分局指出，今年7月底，有位年約60歲的婦人前來辦理匯款，楊肅諄關懷詢問時，婦人僅表示要匯款給一位認識近30年的閨密老友，其他細節不願透露，但經行員向受款銀行照會查詢，卻發現該帳戶持有人是為27歲的男子，婦人得知大吃一驚，放棄匯款的念頭。楊經理及行員積極與警方緊密聯繫，共同攔阻詐騙守護民眾財產表現優異，獲得推薦角逐「永豐金控心楷模」的 殊榮，本分局洪志朋分局長除親自到永豐銀行桃園分行頒發感謝狀外，更錄製影片向所有行員的努力與辛勞表達感謝之意。
桃園分局在統計分析各類型詐騙案件，發現目前詐騙集團多以投資為由，要求民眾加入LINE投資群組或下載不明程式APP，以操作投資股票或虛擬貨幣有高額獲利為由，詐騙民眾匯款入金，待民眾無法出金時，才發現遭到詐騙。桃園分局呼籲民眾千萬不要聽信不認識或未曾謀面之人之投資話術，加入不明投資群組或提供個人資料，如遇疑似詐騙情形應向親友或警方求證，切勿受騙上當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。