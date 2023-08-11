開箱第二波募款兌換小物　意外曝柯文哲健康危機

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1.Keep Unique 懸浮自立筆 / 6000 P幣：「如果筆可以飄在桌面上，直直地站，不是很酷嗎？」台灣創業青年巧思設計，獲 2022《時代》年度最佳發明 (Time Best Invention 2022)，讓KP自立筆飄浮在每一個認真工作者的辦公桌上。
2.Keep Elegant 大理石擴香禮盒 / 2599 P幣：用新竹工藝玻璃杯盛裝潔白的花蓮回收大理石，傾灑「岩之香」、「四季春」兩款森林系複方精油，整個室內都是最沁人心脾的大自然美好氣息。在即將到來的美好台灣，我們如入芝蘭之室，優雅前行！
3.Keep Reliable 手機架 MINI、MAX / 1200 P幣：85%回收塑膠製作，響應2050淨零排放節能目標，Mini、Max兩款不同大小的KP手機固架，成為你的手機最堅實的後盾。
4.Keep Outgoing 音樂膠囊 (黑、灰) / 3599 P幣：輕巧好攜帶，無論身處辦公室，或者去露營，都能隨時播放美妙音質。帶著KP黑色、灰色兩款時尚音樂膠囊，把你想聽的理念傳播到每一個角落。
5.Keep Fresh 莊園咖啡 / 1450 P幣：以獨家「悶烘法」技術，低溫、悶烘咖啡豆，搭配晶瑩透亮的KP玻璃咖啡杯。每天早上喝一杯，為你充滿元氣的一天開機提神。
6.Keep Working穿搭文具組 / 1450 P幣：包含台灣在地精品級襪子品牌「黑狗(歐告)」設計的厚底襪，還有銀色金屬皮革造型捲尺、便箋、三入鉛筆組以及KP象徵金屬徽章。
募款兌換小物開箱活動並請來民眾黨立委陳琬惠、邱臣遠與張其祿親自示範如何使用，當柯文哲在示範銀色金屬皮革造型捲尺前，想先吃蛋糕，遭到擔任主持人的柯文哲競辦發言人陳智菡阻止，要柯先量腰圍；陳智菡表示，如果男生超過90公分、女生超過80公分就超標了，柯文哲量了一下說「96公分」，陳智菡就請柯文哲將蛋糕放在原位，呼籲大家持續監督柯文哲的腰圍。
民眾黨表示，P幣兌換小物活動，將在8月27日 23:59截止，並於8月28日 10:00結算，舉行「柯P大秘寶抽獎」活動，14:00於柯文哲競選網站公布符合抽獎資格名單，並於8/30在柯文哲社群平台直播開獎，隨後將得獎名單公布在柯文哲競選網站。
8月28日上午10:00 P幣結算後超過3000點P幣者，即可參加「柯P大秘寶抽獎」，不用登記填單，系統將自動一級一級抽獎，獎項級距如下：3千點: KP掛頸織帶、嗡嗡包、應援T、KP帽、文具組 (共1500組)，1萬點:保溫瓶、音樂膠囊(共105組)，3萬點:KP最愛紀念品(共3組) 柯P過去收到支持者或朋友贈送的實用紀念品，5萬點以上:懸浮自立筆5組、超食用大獎—柯P大秘寶15組。