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神隱4天遭綠營批見「牛鬼蛇神」！柯文哲見證嚴上人原因曝光　

▲綠營酸神隱4天見「牛鬼蛇神」，民眾黨主席柯文哲反嗆，「我昨天去見證嚴上人！」（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.11）
▲綠營酸神隱4天見「牛鬼蛇神」，民眾黨主席柯文哲反嗆，「我昨天去見證嚴上人！」（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.11）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲已4天沒有公開行程，引發各界關注。台北市議員兼立委參選人王閔生昨日諷刺說，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神，呼籲他盡快出面說明近日爭議。對此，柯文哲今（11）日表示，「我昨天去見慈濟證嚴上人」。而根據慈濟大愛新聞公布的影片，指出昨日一早柯文哲、前台北市副市長黃珊珊與氣象專家彭啟明，跟慈濟證嚴上人進行一場氣後變遷座談，柯文哲也說自己常吃素食。

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證嚴表示，「像是現在的科學可以去預測，要怎麼做預防倒是能要提早提醒，你們要把氣候氣象的大眾化，讓大家來了解。」 天災衝擊糧食供應，想要減災減碳，每一餐的素食就是關鍵。

柯文哲回應表示：「我有聽你的話，我現在自己買便當都買素的，我跟人家外面講， 上人一直講一直講，以後我在外面吃飯，你們還是準備素的好了。」

彭啟明說：「我以前跟你也一樣，但是被 上人點名之後，我就7年多都吃素，所以我們也感染很多人，大老闆也願意吃素，他們就開始中午請大家員工吃素，就改變了很多的事情。」

柯文哲競選辦公室今日舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會，針對王閔生質疑神隱，柯文哲表示，他昨天去見慈濟證嚴上人，竟然這樣說把人家說成牛鬼蛇神，議員連慈濟大家長都算成牛鬼蛇神。柯文哲更反嗆說，「小英2年沒開記者會，不去面對記者堵麥，都沒人抗議」。

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