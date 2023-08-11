獨／陸客團出籠日韓！專家喊漲定了 台灣團「此時」遊日本貴1成
昨(10)日大陸文旅部發布，將恢復旅行社及線上旅遊企業經營大陸公民赴日韓英美澳等78國，陸客團出境目的地已增至138個，雖台灣不在名單上，但是台灣人依舊關心的是，國人團體行到日本與韓國旅遊，是否將會因此而漲價？國內知名旅遊業者「可樂旅遊」就斷言，明年到日本可能有10%左右的漲幅、韓國市場則市場變化不大，但仍有調漲5%以內的可能。
記者葉盛耀/綜合報導
昨(10)日確認陸客團出境目的地包含日本與韓國之後，國人就擔心因為大陸團紛紛到日韓旅遊之後，當地旅遊市場是否也將跟著漲價、國人團體旅遊赴日韓是否將提高成本。可樂旅遊表示，「本公司日本、韓國均已完成年度保留房預訂，所以年底前售價應該穩定無虞；而針對明年度的年度保留房預訂，也已正積極談判，因為多為長期合作飯店，所以大致上應該不致於會有太大的影響及困擾。」
但可樂旅遊也不諱言，後續陸團開放後的波動與影響，還是需視市場實際狀況而定，「若市場需求暢旺，確實有可能將面臨搶房、搶車、搶資源的亂象，預測明年旅日可能會有10%左右的漲幅；韓國市場變化應該不大，即使有波動，應該不超過5%。」
至於業務範圍大多是賣自由行零組件商品為主的KKday也提到，「團體的部份目前大多是客製化包團，另外，近期也會增加日本二、三線城市的商品，讓旅客的選擇更多元。」但因應陸客團開放的確會造成旅日遊客增加，飯店供給也吃緊，KKday也建議，後續有日本旅遊計畫的旅客，可以即早預定飯店住宿。