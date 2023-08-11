只有3天！WAVE SHINE夏特賣「泳裝、比基尼99元」 平價女裝殺5折
暑假想玩水必衝！知名泳裝品牌Wave Shine推出泳裝特賣會，最低只要99元帶走，包括比基尼上身、下身單件要99元，湊一套免200元帶走，連身泳裝單件399元，還有洋裝、罩衫、裙子、褲子199元起。同時，SOGO忠孝館也推出夏季特賣會，8月14日前女裝品牌PAZZO、MEIER.Q、THE BUTTERS有3件5折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
暑假夏特賣開跑，號稱「美波神器」的台灣比基尼品牌WAVE SHINE，即起至8月13日前推出限時特賣活動，選在「南港瓶蓋工廠F棟」舉辦，千款泳裝、服飾全面下殺4折，還有99元泳裝專區可以挖寶，每日前50名入場就能免費獲得限定飾品與Makeup Eraser原創魔法卸妝巾。現場還有3米高的星際造景打卡區，除了搶便宜外還能拍美照。
【夏季特賣會】
時間：
8月11日11:00至20:00
8月12日11:00至20:00
8月13日11:00至18:00
地點：
南港瓶蓋工廠F棟
SOGO忠孝館也於即起至8月14日在12樓活動會館，帶來人氣女裝夏季特賣會，包括PAZZO、MEIER.Q、THE BUTTERS等網路知名時裝，特賣會3件5折超優惠。且6樓休閒運動樓層推出改裝sale限時優惠，即起至8月30日前，包括Dickies、SUPERDRY、XLARGE祭出不同優惠，像是Dickies兩件8折、SUPERDRY春夏全系列商品7折。