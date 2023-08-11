台積電美國廠進度落後 旅美工程博士徐紀高揭2關鍵原因

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都發局表示，都審會要求中科取得水公司與台電書面保證，不排擠台中未來民生工業與灌溉需求，但未見具體承諾。如果有具體因應計畫，將加速辦理，並送內政部都委會續審，早日完成重大開發投資建設案。
台積電在中科設廠出現「卡關」，在美國設廠也傳出進度落後，旅美工程博士徐紀高在網路節目「觀點芹爆戰」，接受資深媒體人黃光芹專訪時，對此提出關鍵性見解。徐紀高赴美半世紀，除了拿到結構工程博士學位，還創業成功，目前旗下有房地產公司和橋樑公司，橋梁公司專做公共工程，因此對美國文化了解甚深。針對台積電設廠問題，徐紀高認為，台積電到美國設廠沒問題，但犯了選址錯誤，因為亞利桑那州在科羅拉多河最下游，缺水缺工問題嚴重。
徐紀高舉例豐田汽車當年也在美政府逼迫下，到田納西州設廠，三星半導體選在德州奧斯汀，現代汽車選在阿拉巴馬州等例子，他認為台積電有技術、有資金，應該選一個最有利的地方。美國要台積電去鳳凰城，如今因缺工造成進度落後，但缺工是全美的事情，台積電事前應該就要想到這個問題。
徐紀高表示台灣政商界做決策時，對於美國不夠了解。台積電在美國蓋廠，找了很多台灣工程師過去，外界認為台積電是為了便宜的工資，但他認為其實不是，而是台灣人工作勤懇可靠，但把台灣所有東西都搬過去美國，卻犯了美國大忌。
徐紀高建議既然要到美國設廠，就必須落地生根，必須用當地人才、了解當地文化，至於當地工人素質不夠就要好好訓練。台積電趕緊學習如何在美國經營移植企業。日本人學會了， 韓國人學會了，現在是我們台灣人要去學會的時候，台積電要入境隨俗，趕緊把美國產業建立起來，讓美國人心服口服。