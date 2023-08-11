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菲中南海緊張　馬尼拉計劃訓練漁民建立海上民兵

▲菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練，檢驗並展現相關單位偵察、識別和攔截責任區內海上威脅的能力。（圖／中央社記者陳妍君馬尼拉灣攝 112年8月11日）
▲菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練，檢驗並展現相關單位偵察、識別和攔截責任區內海上威脅的能力。（圖／中央社記者陳妍君馬尼拉灣攝 112年8月11日）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓和中國海警近日在南海發生衝突，緊張情勢升高。菲律賓參謀總長布勞納表示，軍方計劃訓練漁民並建立海上民兵，以因應北京在南海部署海上民兵侵擾菲國船隻的現狀。

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菲律賓海巡隊和軍方近日指控中方5日出動6艘海警船，在南海發射高壓水柱並在2艘海上民兵船協助下，以危險動作攔截菲國海巡船和補給船。

布勞納（Romeo Brawner）昨天前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報，並答覆記者提問。

ABS-CBN新聞網報導，布勞納說，因應北京侵擾，建立一支民兵艦隊是馬尼拉計畫的一部分。

他表示：「這是我們計畫的一部分，是我們發展後備部隊的一部分。這不僅是陸上後備部隊，我們也試著培養能在海上行動的後備軍人。」

布勞納說：「我們也希望我們的漁民成為後備軍人。我們將教他們如何幫忙保衛我們的國家。」

他指出，軍方已建立後備軍人單位，但使用的船隻還沒有著落。

布勞納說：「這取決於經費。無庸置疑，我們正朝這個方向努力。」

時任菲律賓海軍司令巴科爾度（Giovanni Bacordo）2020年表示，菲國陸軍已招募一批海上民兵，很快會把這支民兵部隊交由海軍指揮。然而，此計畫後來並未落實。

巴科爾度當時說，民兵受訓後將配備步槍，登上快艇執行任務。除了保護漁民，海上民兵還須肩負情報、監控、偵察工作。

南海緊張升高之際，菲律賓今天出動武裝部隊指揮中心、移民局、漁業暨水產資源局（BFAR）、海關局、檢疫局、軍方情報部門、海巡隊、國家海岸監測中心（NCWC）、緝毒署（PDEA）、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練。

菲國海巡隊表示，國家海岸監測中心和歐洲聯盟（EU）印太關鍵海上航道倡議（CRIMARIO）合作主辦這場演練。歐盟駐菲代表團政務參贊葛里耶（Frederic Grillet）代表歐盟出席。

菲律賓國家海岸監測中心主任艾奇佛里亞（Roy Echeverria）說，演練目的是檢驗並展現海岸監測中心和相關單位偵察、識別和攔截責任區內海上威脅的能力和聯合行動力。

演練場景包括海岸監測中心從美國太平洋海事資訊綜合情報中心（MIFIC）接獲來自虛構國家向馬尼拉港走私毒品和貨物的情報，海岸監測中心立即向相關單位發送報告，各單位隨即展開應變措施，並演練船隻失火，海巡隊船隻發射高壓水柱協助救援的情境。（編輯：陳承功）1120811

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