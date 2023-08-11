S.H.E合體唱《美麗新世界》！3人哭成一團：連子宮頸都期盼

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田馥甄透露，看到Selina、Ella升上舞台時，覺得畫面好美，「我一直說要當作沒有明天的在唱，所有我愛的都要一一分享，怎麼可能我所愛的，會少了這個美好的畫面，剛剛看到這個畫面，我真的覺得一一圓滿。」
Selina透露為了登台，前一天還去做了產檢，確定身體狀況，上台前胎動很大，沒想到「腰果」似乎能懂媽媽的情緒，在Selina上台之後就穩定許多，而其實Selina已經懷孕8個月，粗估預產期會在9月、10月左右，Hebe爆料：「Selina昨天產檢醫生已經確認過了，她子宮頸很長，還不會破（羊）水，很安全。」Selina提到：「離破（羊）水還有一短時間，不要緊張，如果看到怎麼樣不要慌張，我可以慢慢去醫院。」Ella還開玩笑的說：「我們只是穿很漂亮經過小巨蛋啦！」
田馥甄聽聞立即回應：「連她（Selina）的子宮頸都引頸期盼了，你們（歌迷）應該也是吧？」聊到Selina何時生產，3人期待會是在9月11日的時候，因為9月11日正是S.H.E的出道紀念日，Selina表示，如果「腰果」恰巧是那天出生，以後就可以大肆慶祝了，但如果不是那天出生也沒關係，隨後S.H.E演唱了歌曲〈給小孩〉。
合唱結束，Selina哽咽分享，每次在聽這首歌都會淚崩，「人生都會有受傷、有挫折，生命降臨這個世界都得要面對，我不想讓他面對這些，聽到這首歌歌詞很激動。」已經哭到不行的Selina，向田馥甄的伸手，一邊解釋：「我彩排已經哭2次，我的衣服沒有口袋，交代她要帶衛生紙。」田馥甄還真的從口袋裡拿出衛生紙，直言：「可以無限量抽取！」
緊接著，S.H.E演唱了重新編曲版的〈美麗新世界〉，經典歌曲讓全場歌迷陷入回憶殺，歌曲唱畢，Selina與Ella依依不捨離去，田馥甄突然哽咽地說：「我今天期待很久，今天是很像第一次去遠足的小學生，我都能聽到心臟蹦蹦跳，真的很謝謝上天給我們這個緣分。」