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S.H.E合體唱《美麗新世界》！3人哭成一團：連子宮頸都期盼

▲S.H.E暌違4年終於合體，在演唱會上飆唱〈美麗新世界〉，田馥甄（右）笑說連子宮頸都引頸期盼她們能開金口演唱。（圖／何樂音樂提供）
▲S.H.E暌違4年終於合體，在演唱會上飆唱〈美麗新世界〉，田馥甄（右）笑說連子宮頸都引頸期盼她們能開金口演唱。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

田馥甄（Hebe）今（11）日在台北小巨蛋開唱，Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）擔任嘉賓現身舞台，S.H.E暌違4年終於合體演出，演唱歌曲〈給小孩〉、〈美麗新世界〉，感性的舞台讓3人在台上哽咽、淚崩，不過S.H.E在唱歌前，3人在台上閒聊，田馥甄還笑說，Selina的子宮頸都引頸期盼了，相信粉絲也很期待S.H.E能在舞台上開金口唱歌。

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田馥甄〈日常〉一曲唱畢，她感性的說：「在我生命中很重要的兩個人，情同家人一般的姐妹，這一路有她們陪伴著我，才能堅持在台上唱歌......」話還沒說完，現場就響起尖叫聲，田馥甄還作勢回頭看，笑說：「我不可能讓孕婦上台吧！」下一秒，Selina、Ella就驚喜從田馥甄後方的升降舞台現身。

▲田馥甄《一一巡迴演唱會》。（圖／記者鄭孟晃攝 , 2023.08.05）
▲田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場，今日是第3場。（圖／NOWnews資料照）
田馥甄透露，看到Selina、Ella升上舞台時，覺得畫面好美，「我一直說要當作沒有明天的在唱，所有我愛的都要一一分享，怎麼可能我所愛的，會少了這個美好的畫面，剛剛看到這個畫面，我真的覺得一一圓滿。」

Selina透露為了登台，前一天還去做了產檢，確定身體狀況，上台前胎動很大，沒想到「腰果」似乎能懂媽媽的情緒，在Selina上台之後就穩定許多，而其實Selina已經懷孕8個月，粗估預產期會在9月、10月左右，Hebe爆料：「Selina昨天產檢醫生已經確認過了，她子宮頸很長，還不會破（羊）水，很安全。」Selina提到：「離破（羊）水還有一短時間，不要緊張，如果看到怎麼樣不要慌張，我可以慢慢去醫院。」Ella還開玩笑的說：「我們只是穿很漂亮經過小巨蛋啦！」

▲S.H.E暌違4年終於合體演出，演唱歌曲〈給小孩〉、〈美麗新世界〉。（圖／何樂音樂提供）
▲S.H.E暌違4年終於合體演出，演唱歌曲〈給小孩〉、〈美麗新世界〉。（圖／何樂音樂提供）
田馥甄聽聞立即回應：「連她（Selina）的子宮頸都引頸期盼了，你們（歌迷）應該也是吧？」聊到Selina何時生產，3人期待會是在9月11日的時候，因為9月11日正是S.H.E的出道紀念日，Selina表示，如果「腰果」恰巧是那天出生，以後就可以大肆慶祝了，但如果不是那天出生也沒關係，隨後S.H.E演唱了歌曲〈給小孩〉。

合唱結束，Selina哽咽分享，每次在聽這首歌都會淚崩，「人生都會有受傷、有挫折，生命降臨這個世界都得要面對，我不想讓他面對這些，聽到這首歌歌詞很激動。」已經哭到不行的Selina，向田馥甄的伸手，一邊解釋：「我彩排已經哭2次，我的衣服沒有口袋，交代她要帶衛生紙。」田馥甄還真的從口袋裡拿出衛生紙，直言：「可以無限量抽取！」

▲Hebe貼出S.H.E合照。（圖／翻攝田馥甄臉書）
▲S.H.E的好感情經過多年都未改變。（圖／翻攝田馥甄臉書）
緊接著，S.H.E演唱了重新編曲版的〈美麗新世界〉，經典歌曲讓全場歌迷陷入回憶殺，歌曲唱畢，Selina與Ella依依不捨離去，田馥甄突然哽咽地說：「我今天期待很久，今天是很像第一次去遠足的小學生，我都能聽到心臟蹦蹦跳，真的很謝謝上天給我們這個緣分。」

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