碳權交易所成立！財部要釋地發展碳匯 首宗攜中興大學2地試行
台灣碳權交易所已正式成立，國有土地也有機會成為未來碳權支柱。財政部長莊翠雲今（11）日透露，已盤點可進行植樹、產出碳匯的2塊閒置國有土地， 包括宜蘭三星、台東池上2地共計百公頃，與中興大學合作招商植樹，再依規定向得標廠商收取土地租金及權利金。
記者顏真真／台北報導
植樹產生的森林碳匯在減碳時代相當珍貴，目前除了農業部加強進行，財政部也將加入行列。財政部國產署副局長王彩葉進一步說明，國有不動產運用原則，以國有保育環境永續為優先，其次公地公用，餘始以多元方式促進土地活化利用，配合2050淨零排放政策的執行，國產署思考將國有土地於活化利用同時，兼具作為森林碳匯來源。
她指出，國產署將先跟專業機構合作，目前規畫與中興大學森林系合作，釋地招商造林，並已選定宜蘭三星的19.78公頃及台東池上的71.87公頃國有地，將媒合中興大學，規畫在國有地辦理公開招商後，由得標廠商新植造林，由得標廠支付土地租金及權利金給國產署。
王彩葉也透露，與中興大學將於8月底再協商，雙方將洽談細部計畫及未來執行方式，在明訂權利義務之後，報部核定後就會執行，也希望透過言金個案子可以拋磚引玉，讓各機關經管的土地一起加入行列。