4大超商咖啡週末優惠！全家霜淇淋9元、咖啡買1送1　7-11美式23元

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📍門市｜即起至至8月13日
◾大杯美式2杯55元，61折（原價45元／杯）
◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元／杯）
◾檸檬冬瓜珍珠2杯88元，63折（原價70元／杯）
◾珍珠椰果四季春2杯88元，74折（原價60元／杯）
◾精品美式橙香陽光冰磚、檸靜時光冰磚單杯優惠價80元，67折（原價120元／杯）
📍門市｜即起至8月22日
◾特大杯以上全品項任選第2杯7折。
📍門市｜即起至8月27日
◾7-11霜淇淋整個8月的星期五六日，搭配icash pay支付享買1送1（原價49元／支）
門市OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，等於最高可折150元。結帳金額滿888元贈送1件指定商品，可選抽取式衛生紙一串、台梗9號米1公斤、濕紙巾70抽三入組或韓國熊津紅蔘飲2杯。
📍APP｜即起至8月14日
◾特大美式買10送10，5折（原價60元、平均30元）
◾西西里風檸檬咖啡8杯440元，6.9折（原價80元、平均55元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、平均41元）
◾燕麥系列指定冰飲8杯410元，6.8折（原價75元、平均51元）
（活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶）
◾中杯冰精品生椰厚拿鐵／中杯精品燕麥拿鐵8杯600元，6.8折（原價110元、平均75元）
📍APP｜即起至8月15日
◾雞尾酒咖啡買2送2，5折（原價99元、特價50元）
每日限量3000組，凌晨0時補貨上架。
（活動品項：莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡）
🟡全家
📍門市｜即起至8月13日
◾特大杯美式買1送1（原價60元）
◾大杯仙女紅茶買1送1（原價40元）
◾網購包裹到全家門市取貨，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券（小白單）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月13日
西西里咖啡8折（原價65元、特價52元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月22日
◾大杯特濃美式、拿鐵任2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍APP｜即日起至8月22日
特濃美式買20杯送20杯，售價1100元
特濃拿鐵買20杯送15杯，售價1300元