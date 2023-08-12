只有3天！全家咖啡、7-11霜淇淋買1送1　特大杯美式25元開喝

4大超商咖啡週末優惠！全家霜淇淋9元、咖啡買1送1　7-11美式23元

▲超商週末咖啡優惠懶人包！7-11美式2杯55元、拿鐵2杯77元，全家9元爽吃霜淇淋快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超商週末咖啡優惠懶人包！7-11美式2杯55元、拿鐵2杯77元，全家9元爽吃霜淇淋快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週末超商咖啡優惠懶人包出爐！必衝優惠包括全家特大杯美式、大杯仙女紅茶買1送1，還有霜淇淋9元最後倒數；7-11門市有大杯美式2杯55元（原價45元／杯）、大杯拿鐵2杯77元（原價55元／杯），OPEN POINT會員消費滿888元加碼折100元，憑指定支付方式再加碼50元，最高可折150元，相當於美式買38杯折扣後是895元，單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後928元，平均單杯只要33元。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至至8月13日
◾大杯美式2杯55元，61折（原價45元／杯）

◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價55元／杯）

◾檸檬冬瓜珍珠2杯88元，63折（原價70元／杯）

◾珍珠椰果四季春2杯88元，74折（原價60元／杯）

◾精品美式橙香陽光冰磚、檸靜時光冰磚單杯優惠價80元，67折（原價120元／杯）

▲7-11大杯美式任2杯55元，冷熱可換，還可搭配最高現折150元活動。（圖／7-11提供）
▲7-11大杯美式任2杯55元，冷熱可換，還可搭配最高現折150元活動。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至8月22日
◾特大杯以上全品項任選第2杯7折。

📍門市｜即起至8月27日
◾7-11霜淇淋整個8月的星期五六日，搭配icash pay支付享買1送1（原價49元／支）

門市OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，等於最高可折150元。結帳金額滿888元贈送1件指定商品，可選抽取式衛生紙一串、台梗9號米1公斤、濕紙巾70抽三入組或韓國熊津紅蔘飲2杯。

▲7-11咖啡搭配滿888元現折150元活動，最低美式只要23元開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11咖啡搭配滿888元現折150元活動，最低美式只要23元開喝。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至8月14日
◾特大美式買10送10，5折（原價60元、平均30元）

◾西西里風檸檬咖啡8杯440元，6.9折（原價80元、平均55元）

◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、平均41元）

◾燕麥系列指定冰飲8杯410元，6.8折（原價75元、平均51元）
（活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶）

◾中杯冰精品生椰厚拿鐵／中杯精品燕麥拿鐵8杯600元，6.8折（原價110元、平均75元）

📍APP｜即起至8月15日
◾雞尾酒咖啡買2送2，5折（原價99元、特價50元）
每日限量3000組，凌晨0時補貨上架。
（活動品項：莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡、白色佳人雞尾酒風味咖啡）

▲雞尾酒咖啡在APP限量買2送2；門市買任2杯送多功能充氣杯座。（圖／7-11提供）
▲雞尾酒咖啡在APP限量買2送2；門市買任2杯送多功能充氣杯座。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜即起至8月13日
◾特大杯美式買1送1（原價60元）

◾大杯仙女紅茶買1送1（原價40元）

◾網購包裹到全家門市取貨，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券（小白單）

▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即日起至8月13日
西西里咖啡8折（原價65元、特價52元）

🟡萊爾富

📍門市｜即日起至8月22日
◾大杯特濃美式、拿鐵任2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）

📍APP｜即日起至8月22日
特濃美式買20杯送20杯，售價1100元
特濃拿鐵買20杯送15杯，售價1300元

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