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夏克立疑停戰黃嘉千「曾經是夫妻」！曬合照喊話外界：不要攻擊她

▲夏克立（右）突曬黃嘉千合照喊話「曾經我們是夫妻」，並希望大家不要攻擊前妻，讓人猜測夏克立是不是要停戰。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）
▲夏克立（右）突曬黃嘉千合照喊話「曾經我們是夫妻」，並希望大家不要攻擊前妻，讓人猜測夏克立是不是要停戰。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人夏克立與黃嘉千於2022年7月宣布離婚，結束長達16年的婚姻。不過，夏克立多次強調自己「沒有家暴」，目前生活相當困苦，而黃嘉千則是透過律師聲明駁斥夏克立的言論，雙方持續隔空交火。怎料，夏克立昨（11）日突然改變態度，希望大家不要攻擊黃嘉千，引發外界討論。

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夏克立昨晚在臉書PO出一張與黃嘉千的合影，並寫下：「曾經我們是夫妻，請不要使用任何方式、包括言語攻擊（黃嘉千），謝謝所有關注我們的朋友！」

▲▼黃嘉千（上圖）不願說明和夏克立離婚的原因。（圖／翻攝自黃嘉千臉書、Chris Downs IG）
▲夏克立強調自己沒有家暴，直言黃嘉千沒有證據。（圖／翻攝Chris Downs IG）
先前，夏克立接受《NOWnews今日新聞》電訪，並多次強調自己沒有對黃嘉千家暴，「你從來沒看到我老婆有任何傷，什麼都沒有，為何？因為沒有家庭暴力！我全部的錢都在她那，我會碰她嗎？你想一下，誰會那麼笨？我所有薪水都放她那，在台灣最貴的房子，都簽她名字。」至於何時來台灣，夏克立目前仍無法確定，有待台灣法院通知他。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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