81億挺前鎮漁港整建 蘇貞昌：一次做好、台灣才能跟世界拚
（中央社記者賴于榛台北12日電）前行政院長蘇貞昌今天說，關於前鎮漁港整建，前高雄市長韓國瑜時期原爭取3000多萬元用於疏濬污泥、改善停車場；但「我做事不分黨派」，漁港整建必須一次做好，台灣才能跟世界拚，因此他決定讓周邊軟硬體一次到位。
在野黨不斷質疑，蘇貞昌任內通過的高雄前鎮漁港整建計畫經費高達新台幣81億元。農業部漁業署日前說明，前鎮漁港整建計畫包含建設前鎮、旗津二港深水碼頭，也興建服務外籍漁民的船員中心，並改善既有卸魚場，且新建多功能水產品運銷中心，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），同時協助改善前鎮漁港及周邊環境，健全污水處理系統、優化人行交通及市容景觀。
蘇貞昌今天透過臉書解釋來龍去脈，他說，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少新台幣300億元漁業產值，但已經用了50年的漁港，港不夠深、市場動線不良、污水更無處排放，且讓台灣人不好意思的，是讓外籍漁工只能在路邊洗澡，沒有能好好休息的地方。
蘇貞昌表示，韓國瑜時期，原爭取3000多萬元用於疏濬污泥、改善停車場，但他認為前鎮漁港如此重要，提醒農委會要做就一次做到好，台灣才能跟世界拚，因此投注81億元預算，讓前鎮漁港周邊軟硬體一次到位，改善污水處理，吸引更多觀光客，也提升漁工人權，「我做事不分黨派」。（編輯：郭無患）1120812