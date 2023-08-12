詹惟中遭控抄襲獲利10億！本人無奈反擊了：張盛舒根本不尊重司法
知名命理老師詹惟中今（12）日遭到同行張盛舒指控，與靈機文化公司所推出的命理書，涉嫌抄襲他的原創內容，並藉此獲利10億，目前已經提出告訴，而整起案件仍在偵辦中。對此，詹惟中無奈反駁一切，強調他早在2020年就與靈機文化公司終止合作關係，直呼：「藝人照片被盜用冒用，已經很辛苦了，還要被告，那誰來保護我們？」同時也直指張盛舒的行為，非常不尊重司法。
記者詹鎰睿/綜合報導
詹惟中向《NOWnews今日新聞》強調，他沒有獲利10億，也並未透過靈機公司賺取任何一毛錢，而且雙方關係早在2020年終止合作。由於靈機公司在中國運作，他已保留法律追訴權，等台灣這邊官司處理完，再對靈機公司進行動作。
對於張盛舒在臉書公開案件一事，詹惟中憤慨又無奈，認為對方明明可以找他談，但卻直接提起告訴，「藝人照片被盜用冒用，已經很辛苦了，還要被告，那誰來保護我們？」
針對被指控抄襲一事，詹惟中直言，他出書出了10幾年，早就有自己的一套風格，文字檔都有留存下來，以自己的知名度與資歷，根本沒有必要去抄襲別人。
詹惟中質疑張盛舒是在浪費司法資源，在臉書自行公開過程，根本不尊重司法體系，「到底誰不守法啊？我請問」。最後詹惟中直呼：「我是冤枉的，我到底做錯什麼事了。」並希望大家心平氣和，盼望事件趕緊落幕。