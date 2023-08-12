壞特開唱當愛神幫粉絲配對！自爆2年前心靈空虛 「暈船錯的人」
壞特?te昨（11）日舉辦個人首場售票演唱會，自稱「壞老師」的她化身音樂心靈導師，把出道至今自我成長心境當成演唱會主軸，切成沉澱自省、出走找尋、走出自我、嶄新蛻變四大橋段主題，還邀來洪佩瑜當嘉賓。壞特在演唱會上自爆，2年前因為心靈空虛，竟不小心「暈船」，而對方是不對的人。
記者吳雨婕/綜合報導
除了化身「壞老師」上起音樂心靈成長課，雙子座的壞特還發揮不按牌理出牌的個性在現場當起愛神丘比特「亂點鴛鴦譜」，原來在準備唱新歌〈Oh Bob〉前她特別提到歌名靈感其實從諧音「歐巴」而來，更希望大家聽完這首歌能勇敢追愛呼喊「歐巴在哪裡」趕緊脫單。
沒想到話鋒一轉她竟然現場做起「問卷調查」要單身的歌迷舉手，還要全場歌迷相互對看彼此認識一下，壞特笑說：「我覺得會來聽壞特?te唱歌的人應該都是彼此頻率很對，希望今天單身的歌迷在演唱會結束後都認識一下，祝大家都能帶個伴成雙成對地回家！」
有趣的是，目前單身的壞特竟自招過去兩年在找尋自我的過程，曾因心靈空虛不小心「暈船」不對的人，她笑說：「在漸漸找到『Me time』的同時，發現自己頓時也『清醒』成長了，現在的我雖然單身，但我懂得照顧自己的眼睛，我可以在家看電視追韓劇狂看帥歐巴，也是一種心靈滿足！」