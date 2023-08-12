S.H.E剛合體！田馥甄「前男友」許光漢抽空力挺 牽手放閃太甜了
田馥甄（Hebe）今（12）日在台北小巨蛋舉行「一一巡迴演唱會」台北最終場倒數第二場，繼昨天的S.H.E合體，今天的演唱會嘉賓由「前男友」許光漢擔任，兩人合唱歌曲〈一日〉，一曲唱畢，許光漢就離開了，快閃獻唱只為田馥甄。田馥甄之後在舞台上，提到許光漢不只是「前男友」，還是今天的一日男友，讓她狂讚：「真是日日相挺的好光漢！」
記者吳雨婕/台北報導
今天這場演唱會的嘉賓，是以限定的方式出現，田馥甄唱完〈懸日〉後，許光漢驚喜從舞台上現身，難得開口演唱〈一日〉。值得注意的是，許光漢演出田馥甄的歌曲〈懸日〉MV，在MV裡，兩人飾演一對大學畢業後戀情無疾而終的舊愛，這次「前男友」以演唱會嘉賓在音樂上合作，引起全場尖叫。
許光漢在演唱〈一日〉時，呼應MV中經典台詞，僅在間奏對田馥甄說了一句：「有妳在真的很讓人放心。」除此之外，兩人幾乎沒有交談，以歌曲表達所要傳達的情感，一曲唱畢，許光漢就離開舞台。
對於許光漢獻聲合作，田馥甄形容：「光漢不只適合演戲，他唱歌也好好聽！」她認為把歌曲〈一日〉排在〈懸日〉之後，讓她很感動，看到〈一日〉的歌詞，就會覺得不管日子好壞，一步一步踏實去做，時光總是會給予回饋，同時謝謝許光漢能擔任嘉賓，「他自己出了專輯，但從來沒有唱過現場，我讓一個不唱現場的人，開金口在演唱會上唱歌，這個邀約是不可思議的妄想，妄想成真了欸！」田馥甄還稱讚許光漢：「〈懸日〉當我MV前男友，今天又當我一日男友，真是日日相挺的好光漢。衷心感謝他，受寵若驚，怎麼有人長這麼好看，歌聲這麼好聽。」