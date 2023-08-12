田馥甄突失控淚崩！喊「看到人情冷暖」 背後原因曝光
田馥甄今（12）日晚在台北小巨蛋開唱，在演唱台語歌〈有無〉前，她突然感性淚揭去年高雄場演唱會取消的心路歷程，其中林生祥在她高雄演唱會取消時，不僅主動關心，還不收歌曲上架版權費，這個雪中送炭的暖舉，讓田馥甄觸動很深，直言感受到人情冷暖，想向林生祥學習。
記者吳雨婕/台北報導
田馥甄透露，第一次聽到林生祥作曲的台語歌〈有無〉，就很想在去年的高雄巨蛋演唱會演出，可是因為地震的關係，取消了演唱會，「有些歌曲沒有唱到，很開心這些愛的形式跟歷程，讓我可以把這首歌帶回來唱。」恰巧今天林生祥也有來到現場觀賞她的演唱會。
田馥甄邊說邊哽咽流淚，她表示這首歌一想到就想哭，「高雄地震的時候，那個狀況是誰都不願意，我們很快就收到生祥老師的來信，主動關心我們狀況還好嗎，講這個可能很俗氣，但很touch，他想退給我們上架版權費，他說『都這個時候，怎麼可以收錢』，我就被感動，流下了眼淚。」
田馥甄心有戚戚焉地說，大家可能覺得藝人站在台上光鮮亮麗、平步青雲，但總是會有不如意的時候，「有些事情可以讓大家看懂人生、人情冷暖， 我感受到這份暖、這份愛跟這份好，雪中送炭讓我永遠銘記在心，謝謝生祥老師。」
田馥甄表示，之後她去了雲門劇場看林生祥演出，感受到生命力與震撼力，更能體會林生祥的辛苦，「可是他願意給這麼多的愛，他很富有，我想向他學習，想當一個雪中送炭的人，謝謝老師，謝謝每一位的你們，都是給我溫暖的人。」